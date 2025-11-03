Aviso importante: luego de un mes de inactividad, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha decidido reanudar el procesamiento de los documentos necesarios para las solicitudes de visa y residencia permanente en el país americano. Cabe resaltar que esta sorpresiva decisión marca un paso muy significativo hacia la normalización de los trámites migratorios en la nación. AQUÍ todo lo que debes tomar en cuenta.

Pese al cierre del gobierno, EE. UU. reanuda el procesamiento de VISAS

Medios internacionales han compartido las últimas actualizaciones del Departamento de Trabajo de EE. UU. Y es que, pese a que las agencias como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), entre otras, obtienen sus recursos a través de tarifas, la entidad es la encargada de proporcionar la documentación esencial para la aprobación de solicitudes de visa o residencia permanente.

A pesar del cierre del gobierno, EE. UU. reanuda el procesamiento de visas.

Mediante el portal de Solicitudes de Trabajo Extranjero, este departamento también ofrece información sobre salarios actuales y condiciones laborales para trabajadores con visas H-1B, H-2A y H-2B. Ahora, sorprendió con su reanudación, esto en medio de la crisis y cierre del gobierno estadounidense.

"El sistema Foreign Labor Application Gateway (FLAG) de la Oficina de Certificación de Trabajo Extranjero (OFLC) ya está disponible y permite a los usuarios del sistema preparar y enviar nuevas solicitudes, así como gestionar información relacionada con sus solicitudes en espera de una determinación final", expresó el sitio web del Departamento de Trabajo.

Esto deben tomar en cuenta los empleadores tras la reanudación de los procesamientos de visas

Vale recalcar que, ahora, los empleadores deberán presentar solicitudes de certificación laboral para la contratación de trabajadores con visas H-1B, asegurando que la inclusión de un trabajador extranjero no perjudique los salarios ni las condiciones laborales de los empleados estadounidenses.

Estas solicitudes requieren la aprobación del Departamento de Trabajo antes de que se pueda proceder con la petición de visa H-1B. Asimismo, es obligatorio que los empleadores presenten la documentación correspondiente al salario vigente para los solicitantes de visas H-2A y H-2B. Como se recuerda, en el primer mes del cierre del gobierno, estas operaciones se vieron interrumpidas.