Visa en PELIGRO: documento no será válido en EE. UU. para todos los extranjeros que presenten su pasaporte de esta manera
Las autoridades estadounidenses advierten que modificar su documento de viaje podría invalidar su permiso de ingreso, incluso si su visa permanece válida.
Estados Unidos mantiene normas estrictas sobre la validez de las visas y los pasaportes de los viajeros extranjeros. El incumplimiento de estas reglas básicas puede resultar en la cancelación inmediata del derecho a ingresar al país, sin importar la fecha de vencimiento del documento.
La visa americana es indispensable para quienes desean viajar a Estados Unidos.
Las autoridades migratorias advierten que ciertos daños o alteraciones en el pasaporte pueden invalidar automáticamente la visa americana de un inmigrante.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes en EE. UU.: a partir de HOY, esto sucederá con los extranjeros tras fin de la extensión de permisos de trabajo
Visa americana no será válida en EE. UU. para inmigrantes que presenten su pasaporte de esta forma
El Departamento de Estado de EE. UU. señala que cualquier daño físico en el pasaporte que afecte la visa americana puede hacer que esta deje de ser válida. Esto incluye situaciones como páginas rotas, intentos de desprender la visa de un pasaporte vencido o cualquier manipulación del documento que altere su integridad.
Si la visa está dañada, el viajero debe solicitar un reemplazo en una embajada o consulado estadounidense antes de ingresar al país. Además, al recibir un nuevo pasaporte mientras el anterior aún tiene una visa válida, es necesario viajar con ambos hasta que la visa se transfiera o renueve.
Visa americana 2025: vigencia y reglas de estancia en Estados Unidos
Es importante recordar que la visa americana debe estar vigente al momento de solicitar la admisión en Estados Unidos. Sin embargo, no se invalida automáticamente si expira durante la estadía legal en el país. El tiempo permitido de permanencia queda definido por el oficial de CBP al ingresar, y se debe respetar estrictamente para evitar que la visa se anule.
Salir del país dentro del período autorizado es fundamental, ya que permanecer fuera de estatus puede ocasionar la cancelación inmediata de la visa americana y limitar cualquier intento futuro de ingreso.
Mantener los documentos en buen estado y cumplir con las normas de viaje es esencial para evitar inconvenientes que puedan arruinar un viaje planeado a Estados Unidos.
¿Cómo encontrar el Boletín de visados, noviembre de 2025?
El Boletín de Visados (Visa Bulletin) de noviembre de 2025 ha sido publicado oficialmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (U.S. Department of State, DOS). Para acceder a la información más confiable y actualizada sobre fechas de prioridad y categorías de visas, el mejor recurso sigue siendo su sitio web oficial.
