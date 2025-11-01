ATENCIÓN. A partir del 7 de noviembre, se ha implementado la cancelación de forma oficial del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2021 a todos los ciudadanos venezolanos, tal como lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (Uscis). ¿Qué sucederá a partir de esa fecha?

Vale precisar que esta decisión perjudicará a más de 600.000 venezolanos, quienes deberán buscar opciones alternativas para regularizar su situación en el país americano. A continuación, más detalles.

TPS: a partir de ahora, estas son las vías para seguir en EE. UU. sin inconvenientes

'La Nación', en conversación con Jesús Reyes, abogado especializado en inmigración, ha expuesto las consecuencias de la anulación del TPS. Se anunció que, desde el 7 de noviembre, a las 23.59 horas de aquel día, los beneficiarios perderán derechos fundamentales, como la protección contra la deportación y la posibilidad de realizar viajes dentro y fuera de la nación de Trump. ¿Qué pasará con ellos?

"El 7 de noviembre marca el fin del TPS. Esta protección temporal otorgaba a los venezolanos inscritos la seguridad de no ser deportados y la posibilidad de residir legalmente en EE. UU., además de trabajar, conducir y viajar. Sin embargo, esos beneficios se extinguirán para muchos", remarcó el abogado a dicho medio.

En este contexto, se resalta que, aproximadamente 600.000 venezolanos, se verán impactados por esta decisión, que abarca las designaciones de 2021 y 2023. No obstante, Reyes aclaró que aquellos que tengan otros trámites legales en curso no enfrentarán deportaciones automáticas.

¿Qué pasará con los venezolanos que solicitaron asilo en EE. UU.?

Asimismo, el letrado ha señalado que las personas con solicitudes de asilo pendientes no sufrirán consecuencias directas por la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS). En este contexto, los venezolanos podrán continuar con sus entrevistas y renovar sus permisos de trabajo sin inconvenientes. "Podrán seguir sus casos con normalidad y no enfrentarán riesgos", resaltó el letrado.

En relación a la situación de los venezolanos que han solicitado asilo, un reciente estudio de Migration Policy indica que, para diciembre de 2024, existían más de 132.000 casos pendientes. En el medio de este año fiscal correspondiente, se otorgó este beneficio a 3.800 ciudadanos venezolanos, posicionando a Venezuela como el tercer país con mayor número de concesiones, solo superado por China y Afganistán.