ALERTA, trabajadores inmigrantes en EE. UU.: desde HOY, esto es lo que debes hacer si tienes un permiso de trabajo a punto de vencer
Un abogado de inmigración ofrece asesoría a trabajadores inmigrantes tras la decisión del DHS de cancelar la extensión automática de los permisos de trabajo.
Si eres un trabajador inmigrante en Estados Unidos y tu permiso de trabajo está próximo a vencer, es fundamental que tomes medidas inmediatas para proteger tu empleo y tu estatus migratorio. El abogado de inmigración Andrew Newcomb, en una entrevista con Univision 14 San Francisco, advierte sobre los riesgos y explica los pasos que debes seguir. A continuación, te detallamos qué puedes hacer para estar preparado.
¿Qué hacer cuando tu permiso de trabajo está por caducar?
¿Por qué es urgente que los trabajadores inmigrantes renueven a tiempo su permiso de trabajo?
Según Andrew Newcomb, "si tu permiso de trabajo está a punto de vencer, no esperes hasta el último momento", ya que esto puede poner en riesgo tu empleo y generarte vulnerabilidad frente a embargos administrativos o condiciones laborales irregulares. Dejar que expire sin haber tomado medidas previamente puede provocar que no puedas seguir trabajando legalmente mientras se tramita la renovación o la solicitud de un nuevo estatus.
Este abogado de inmigración recalca que, además de la pérdida del derecho a trabajar, existe el riesgo de que los empleadores o las agencias consideren tu estatus como irregular, lo cual puede afectar tanto tu seguridad laboral como tus posibles beneficios futuros.
¿Qué hacer desde hoy si tu permiso de trabajo en Estados Unidos vence pronto?
Tomar acción desde hoy puede evitar interrupciones en tu empleo y prevenir complicaciones migratorias más graves. Como señala Andrew Newcomb: "Si tu permiso de trabajo está a punto de vencer, debes actuar ya".
- Revisa la fecha exacta de vencimiento de tu autorización. Si quedan menos de 90 días, es momento de actuar.
- Consulta con un abogado de inmigración confiable, como Andrew Newcomb, para evaluar tu caso. Él advierte: "no dejes pasar la fecha de vencimiento esperando el envío automático" a Univision 14 San Francisco.
- Presenta la solicitud de renovación o extensión antes de que expire tu permiso. En muchos casos, al hacerlo a tiempo, tu autorización se extiende automáticamente mientras se procesa el trámite.
- Guarda toda la documentación de tu trámite y asegúrate de que tu empleador esté al tanto del nuevo estatus temporal. Esto protege tanto tu empleo como tu situación migratoria.
- Mantente informado sobre los cambios en las leyes de inmigración, ya que los plazos y requisitos pueden variar según la administración federal.
