PELIGRO en Walmart de Texas: empleado es arrestado, recibe dura sentencia tras manejar ebrio y atropellar a compañera de trabajo

Las autoridades de Texas reportaron que un hombre embistió a su compañera de trabajo con su vehículo mientras ella terminaba su puesto laboral. ¿Qué pasó?

Melanni Miranda
COMPARTIR

Recientemente, un residente de San Antonio, en Estados Unidos, enfrenta una complicada situación, esto luego de haber sido condenado a prisión y ser acusado de ser el causante del sensible fallecimiento de una compañera de trabajo al atropellarla, esto mientras conducía bajo los efectos del alcohol en el estacionamiento de un Walmart. Las autoridades de Texas compartieron más información al respecto.

Walmart: empleado recibe dura sentencia tras manejar ebrio y atropellar a compañera de trabajo

Gabriel Arredondo Rosas, un joven de 21 años, fue condenado por homicidio por intoxicación y sentenciado a 20 años de prisión efectiva, la pena máxima establecida, tal como lo confirmó la oficina del fiscal de distrito del condado de Bexar el último 28 de octubre.

Ante este caso, el medio McClatchy News intentó contactar a un abogado que representa a Rosas, pero no se le brindó respuesta alguna.

Asimismo, las autoridades informaron que el trágico hecho se llevó a cabo el 30 de abril de 2024, cuando Margaret Ureste, compañera de trabajo de Rosas, salía de su empleo.

Los reportes señalaron que Ureste, de 49 años, originaria de San Antonio y madre de tres hijos, fue hallada "inconsciente" en el lugar donde, lamentablemente, falleció en un hospital local tras las lesiones sufridas.

Melanni Miranda
