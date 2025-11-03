Como se sabe, desde hace más de un mes, el cierre del Gobierno federal en Estados Unidos continúa generando gran impacto en millones de familias, especialmente en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y es que, la interrupción del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el cual brinda cupones para alimentos, ha suscitado preocupante alerta en los hogares.

Esta situación, que se dio en medio de un conflicto político entre el Congreso y la Casa Blanca, trajo como consecuencia una crisis alimentaria silenciosa que perjudica a más de 42 millones de ciudadanos, incluyendo a 10 millones de latinos que dependen de este crucial apoyo. No obstante, ahora se llevaría a cabo su activación. ¿Cuándo y cómo ayudará a este grupo de personas en EE. UU.?

Beneficiarios SNAP: última esperanza y FECHA probable de activación de los cupones

Recientemente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que los fondos destinados al Programa SNAP podrían reactivarse el miércoles 5 de noviembre, esto luego de haber estado congelados desde la semana pasada. En una entrevista con CNN y compartida por los medios internacionales.

Bessent también acotó que el gobierno se encuentra trabajando intensamente para cumplir con la orden judicial que exige al Ejecutivo del presidente Trump encontrar una solución de financiamiento para este programa vital para muchas familias. Por ello, si los trámites avanzan como se espera, es muy probable que la ayuda alimentaria se reestablezca en pocas horas.

No obstante, se informó que la reactivación no será inmediata. Y es que, Bessent no dudó en aclarar que aún se deben completar varios procedimientos administrativos antes de que los fondos puedan ser distribuidos a los beneficiarios. "Hay un proceso que debe seguirse, y tenemos que determinar cuál es ese proceso", sentenció.

Pese a ello y demás, la decisión del gobierno de no apelar la sentencia judicial continúa es una señal positiva para millones de familias que han estado esperando la oportunidad de reabastecer sus despensas y refrigeradores, a través de este gran programa que brinda facilidades y ayuda económica a los hogares estadounidenses.

¿Qué había dicho el Departamento de Agricultura al respecto?

Por otro lado, es importante saber que el Departamento de Agricultura del país americano, encargado de la administración del SNAP, ya había comentado que no usaría fondos de emergencia tras el cierre del gobierno, una medida que ocasionó que el programa no brinde más recursos desde que empezó este mes.

La postura fue muy cuestionada por gobernadores y organizaciones civiles, los cuales no dudaron en tildar de "inhumana" la decisión, en medio de la crisis por el presupuesto.