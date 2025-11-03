Bank of America CERRARÁ sus sucursales el 11 de noviembre: ¿Qué servicios quedarán sin funcionar?

Los clientes de Bank of America deben prepararse: el próximo 11 de noviembre las sucursales en Estados Unidos no abrirán al público debido al Día de los Veteranos, una fecha nacional dedicada a homenajear a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas del país. La pausa en la atención presencial forma parte del calendario oficial de la Reserva Federal, que establece días festivos donde las instituciones financieras detienen actividades físicas. La reanudación de los servicios en ventanilla será al día siguiente, miércoles, en horarios regulares.

Servicios digitales siguen activos durante cierre de bancos por el Día de los Veteranos.

No afectará servicios digitales ni cajeros

Aunque las oficinas no operarán, los usuarios podrán continuar utilizando aplicaciones móviles, banca en línea y cajeros automáticos para realizar retiros, pagos o transferencias sin interrupción. Aun así, el banco recomienda planificar cualquier trámite que necesite atención directa con anticipación.

Bank of America no estará solo: Wells Fargo, Chase, Citibank, Capital One, US Bank, Santander, entre otros, también suspenderán operaciones ese día. Además de los bancos, oficinas de gobierno y correos cerrarán, mientras que supermercados, restaurantes y farmacias mantendrán sus horarios habituales.

¿Por qué se celebra este día?

El 11 de noviembre se conmemora en todo Estados Unidos a los veteranos que han defendido el país. Es una jornada de ceremonias, desfiles y homenajes que refuerzan el reconocimiento nacional a su sacrificio y servicio.

Días festivos federales restantes en 2025 para los bancos

27 de noviembre → Día de Acción de Gracias

25 de diciembre → Día de Navidad

Ambos feriados también implicarán cierres bancarios en todo el país, por lo que los usuarios deben anticipar sus operaciones financieras antes de esas fechas.

¿Qué operaciones podrían retrasarse por el cierre?

Depósitos realizados en ventanilla

Apertura de cuentas y préstamos

Atención a reclamos o asesorías presenciales

Si tienes pagos automáticos programados, estos se procesarán normalmente sin intervención del cliente. Este tipo de cierre forma parte del descanso laboral que buscan brindar a los trabajadores del sector financiero, quienes también son esenciales en el funcionamiento económico del país. Por ello, se estima que millones de personas ajusten sus trámites para evitar complicaciones.

La recomendación principal es revisar saldos y pagos con anticipación, especialmente si tienes compromisos que dependen de atención presencial. Estar informado sobre los feriados del sistema bancario te permitirá mantener tus finanzas al día sin contratiempos.