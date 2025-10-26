- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
BUENAS NOTICIAS para inmigrantes: USCIS extiende la validez de los permisos laborales sin trámite adicional
Miles de inmigrantes podrán conservar su empleo sin interrupciones gracias a la ampliación automática de sus permisos laborales en Estados Unidos.
En una decisión que beneficiará a miles de trabajadores inmigrantes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) amplió el periodo de extensión automática de los permisos laborales. Con esta medida, el gobierno busca reducir retrasos y evitar que miles de personas pierdan su fuente de ingreso mientras esperan respuesta a sus trámites migratorios.
PUEDES VER: ALERTA clientes: Walmart lanza REEMBOLSO masivo y miles podrán cobrarlo de inmediato en todo Estados Unidos
La extensión automática aumenta el tiempo de validez de los permisos de 180 a 540 días, lo que brinda una mayor estabilidad y elimina la necesidad de renovaciones frecuentes. Según USCIS, esta política también permitirá optimizar los procesos internos y ofrecer un alivio temporal a quienes enfrentan demoras en sus solicitudes.
Impacto y declaraciones oficiales
La directora de USCIS, Ur M. Jaddou, destacó que la decisión responde al alto volumen de solicitudes que recibe la agencia. "Aunque los tiempos de procesamiento han mejorado, era necesario aplicar una solución temporal para proteger el empleo de los inmigrantes y garantizar continuidad laboral", explicó.
Esta regla temporal también abre la puerta a futuros ajustes que podrían convertirse en medidas permanentes. Con ello, el gobierno busca fortalecer la integración de los inmigrantes en el mercado laboral estadounidense y reducir la carga administrativa tanto para las empresas como para los solicitantes.
¿Cuánto cuesta obtener o renovar un permiso de trabajo?
El costo actual de una solicitud de permiso de trabajo ante USCIS es de $410 dólares, aunque algunos solicitantes pueden estar exentos según su estatus migratorio. Por eso, se recomienda revisar cuidadosamente los requisitos en la página oficial de USCIS antes de realizar el trámite. Esta medida de USCIS representa un alivio significativo para las familias inmigrantes que dependen de su estatus laboral para mantenerse en el país.
Además, contribuye a la estabilidad del mercado laboral estadounidense, donde muchos empleadores dependen del trabajo de extranjeros autorizados. Expertos señalan que esta extensión podría convertirse en un paso hacia reformas migratorias más amplias y duraderas.
- 1
Atención, beneficiarios de SNAP en EE. UU.: a partir de esta fecha, estos estados suspenderán los cupones de alimentos por fuerte razón
- 2
ALERTA en la autopista 80: hombre apuñalado en un Walmart termina con múltiples lesiones
- 3
ALERTA por apuñalamiento masivo en un Walmart de Michigan: en este estado se encuentran las 11 VÍCTIMAS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50