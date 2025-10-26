BUENAS NOTICIAS para inmigrantes: USCIS extiende la validez de los permisos laborales sin trámite adicional

En una decisión que beneficiará a miles de trabajadores inmigrantes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) amplió el periodo de extensión automática de los permisos laborales. Con esta medida, el gobierno busca reducir retrasos y evitar que miles de personas pierdan su fuente de ingreso mientras esperan respuesta a sus trámites migratorios.

La extensión automática aumenta el tiempo de validez de los permisos de 180 a 540 días, lo que brinda una mayor estabilidad y elimina la necesidad de renovaciones frecuentes. Según USCIS, esta política también permitirá optimizar los procesos internos y ofrecer un alivio temporal a quienes enfrentan demoras en sus solicitudes.

Impacto y declaraciones oficiales

La directora de USCIS, Ur M. Jaddou, destacó que la decisión responde al alto volumen de solicitudes que recibe la agencia. "Aunque los tiempos de procesamiento han mejorado, era necesario aplicar una solución temporal para proteger el empleo de los inmigrantes y garantizar continuidad laboral", explicó.

Esta regla temporal también abre la puerta a futuros ajustes que podrían convertirse en medidas permanentes. Con ello, el gobierno busca fortalecer la integración de los inmigrantes en el mercado laboral estadounidense y reducir la carga administrativa tanto para las empresas como para los solicitantes.

¿Cuánto cuesta obtener o renovar un permiso de trabajo?

El costo actual de una solicitud de permiso de trabajo ante USCIS es de $410 dólares, aunque algunos solicitantes pueden estar exentos según su estatus migratorio. Por eso, se recomienda revisar cuidadosamente los requisitos en la página oficial de USCIS antes de realizar el trámite. Esta medida de USCIS representa un alivio significativo para las familias inmigrantes que dependen de su estatus laboral para mantenerse en el país.

Además, contribuye a la estabilidad del mercado laboral estadounidense, donde muchos empleadores dependen del trabajo de extranjeros autorizados. Expertos señalan que esta extensión podría convertirse en un paso hacia reformas migratorias más amplias y duraderas.