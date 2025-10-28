- Hoy:
ALERTA INMIGRANTES en California: ICE intensifica operativos y EXIGE estos documentos para evitar detenciones
ICE refuerza operativos en California y expertos recomiendan estar preparados con documentos y un plan familiar para proteger derechos migratorios.
En medio del aumento de operativos migratorios en distintas ciudades de Estados Unidos, organizaciones legales y comunitarias recuerdan a los inmigrantes la importancia de estar preparados. La clave es contar con un plan de respuesta y tener a la mano documentos que demuestren identidad y estatus migratorio, especialmente en estados como California, donde las redadas se han intensificado en zonas urbanas y carreteras.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: el NUEVO MÉTODO para conseguir la ciudadanía de EE. UU. en tiempo récord sorprende a miles de latinos
Prepárate antes de cualquier encuentro con ICE
- Diversas entidades defensoras de migrantes recomiendan crear un plan de seguridad familiar. Este debe incluir:
- Memorizar los contactos de emergencia
- Tener decisiones familiares claras ante una posible detención
- Mantener siempre una conducta tranquila durante los operativos
Además, se sugiere que los padres registren un contacto de confianza en las escuelas y que todos los miembros de la familia sepan utilizar el sistema de localización de detenidos del ICE para encontrar a una persona en caso de arresto.
Mantén tus documentos listos y protege tus derechos ante ICE.
Documentos esenciales: qué llevar siempre contigo
Si eres detenido o abordado por agentes migratorios, presentar documentos puede marcar la diferencia. Los expertos aconsejan portar:
- Pasaporte vigente
- Tarjeta de residencia (si aplica)
- Permiso de trabajo u otro documento que valide tu estatus legal
Quienes aún no cuentan con una visa o residencia también pueden mostrar su pasaporte o acta de nacimiento como prueba de identidad.
En paradas vehiculares, lo principal es detenerte con seguridad, mantener las manos visibles y entregar únicamente los documentos obligatorios: licencia de conducir y registro del auto. Si los oficiales piden revisar el vehículo, tienes derecho a responder: "No autorizo el registro de mi vehículo." Aun así, pueden proceder si creen que hay evidencia de un delito.
California ofrece la licencia AB 60 a personas sin estatus legal. Para tramitarla ante el DMV basta con un documento de identidad del país de origen, como un pasaporte mexicano, una credencial de elector INE/IFE o el DNI argentino (versiones 2009 y 2012).
Si ICE llega a tu hogar: tus derechos importan
Expertos en defensa migratoria insisten: no abras la puerta a menos que los agentes presenten una orden emitida y firmada por un juez. Una orden administrativa no es suficiente para ingresar a una vivienda privada. Mantener la calma, evitar confrontaciones y contactar de inmediato a un abogado de inmigración son pasos fundamentales para proteger a tu familia y tus derechos.
Contar con información confiable es vital para no caer en rumores o situaciones que pongan en riesgo a la familia. Organizaciones migrantes recomiendan asistir a talleres y consultar únicamente con abogados acreditados, evitando pagar a personas que prometen resultados rápidos sin tener licencia para ejercer. Estar bien informado puede marcar la diferencia en momentos de presión.
Finalmente, recordar tus derechos es una forma de protección. No firmes ningún documento sin asesoría legal, pide hablar con un abogado y mantén informados a tus familiares sobre tu situación. Cada inmigrante tiene garantías que deben ser respetadas, incluso durante un operativo. Prepararte hoy puede ayudarte a enfrentar cualquier encuentro con ICE con mayor seguridad y control.
