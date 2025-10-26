ALERTA, inmigrantes en Portland: ICE AMENAZA con aumentar redadas tras protestas frente a su edificio

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) podría intensificar sus redadas en Portland, luego de que la policía interviniera el sábado para despejar a manifestantes atrincherados frente al edificio de ICE en South Portland.

Más de 30 agentes de policía sorprendieron a los manifestantes alrededor de las 20:30 horas, ordenando el retiro inmediato de carpas y suministros que bloqueaban completamente las aceras. El desalojo se produjo en medio de lluvias torrenciales, generando escenas caóticas que duraron más de una hora.

Intervención policial y advertencias

Según la Oficina de Policía de Portland, la acción no representó un cambio drástico en su postura, sino un esfuerzo por garantizar el cumplimiento de la normativa y mantener despejado el paso peatonal. "Siguiendo las instrucciones del Comandante de Incidentes de Control de Multitudes, los oficiales solicitaron al grupo que garantizara el acceso a la acera y les advirtieron de las consecuencias legales en caso de no hacerlo", explicó el sargento Kevin Allen, portavoz de la policía.

Los oficiales advirtieron que comenzarán a aplicar sanciones por infracciones menores, como bloquear aceras, consumir alcohol o drogas en público y cruzar la calle de forma imprudente, durante los próximos días.

ICE amenaza con aumentar redadas en Portland tras manifestaciones de inmigrantes.

Manifestantes reaccionan

Algunos manifestantes restaron importancia al desalojo, afirmando que no detendría sus protestas. Pamela Hemphill, ex partidaria de Donald Trump y habitual en las manifestaciones de Portland, declaró: "Esto no nos impide protestar. Pueden quedarse con su (censurado) acera".

Mientras los manifestantes retiraban sus pertenencias, que incluían parrillas de gas, suministros médicos y máscaras, se reagruparon al otro lado de la calle, prometiendo reconstruir el campamento. Seth Todd, otro manifestante, expresó su desacuerdo con las medidas: "Creo que es lamentable que se enfoquen en infracciones menores cuando podrían centrarse en delitos reales".

Arrestos y tensiones en Portland

La policía reportó tres arrestos durante la intervención. Dos hombres fueron detenidos por alteración del orden público después de ignorar instrucciones de regresar a la acera, y una tercera persona fue arrestada bajo sospecha de acoso tras empujar a otra.

El desalojo refleja la tensión entre la necesidad de mantener la seguridad y el espacio público y la persistente presencia de manifestantes frente al edificio de ICE, que han criticado las políticas de inmigración y el manejo de la aplicación de la ley federal en Portland.