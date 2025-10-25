- Hoy:
Chicago en ALERTA: ICE apunta a estudiantes inmigrantes durante REDADAS FEDERALES en Little Village
Redadas federales en Little Village dejan a estudiantes y detenidos, mientras la comunidad denuncia abuso de autoridad y violencia.
Cuatro estudiantes fueron sorprendidos mientras se dirigían a la escuela en Little Village, cuando uno de ellos fue detenido por ICE y otro resultó herido tras un enfrentamiento con agentes federales. Vecinos y maestros compartieron videos mostrando la confrontación, generando alarma en la comunidad. Los responsables son agentes de Aduanas y Patrulla Fronteriza, y al menos uno de los jóvenes detenidos es ciudadano estadounidense.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes en Illinois: agentes de ICE llegan a estacionamientos de Walmart para realizar interrogatorios
El maestro de uno de los estudiantes explicó que la ausencia de los jóvenes no se debió a enfermedad ni retrasos en transporte, sino porque ICE los arrebató en su camino a clases. La comunidad ha denunciado que estas acciones persiguen incluso a menores y personas que solo trabajan como jornaleros, arreglando casas o realizando labores de jardinería, y califican los hechos como maltrato infantil y un intento de limpieza étnica.
Impacto en la comunidad y evidencia visual
Videos difundidos en redes sociales muestran a los estudiantes luchando por escapar de los agentes federales, mientras otros eran esposados y trasladados bajo custodia federal. Se reporta que algunos fueron alcanzados por balas de pimienta, quedando ensangrentados, lo que generó indignación entre vecinos y líderes comunitarios. La comunidad se congregó frente a centros comerciales donde ocurrieron las detenciones para protestar y exigir explicaciones.
ICE apunta a estudiantes inmigrantes durante redadas federales.
Un guardia de seguridad del Mega Mall en Little Village también fue detenido durante las redadas federales. Las autoridades locales enviaron cartas a los padres de los estudiantes para informarles sobre lo sucedido. Horas después, se confirmó que el estudiante estadounidense detenido fue liberado a su familia. Activistas denuncian que estas acciones representan un ataque directo a menores e inmigrantes, y llaman a la comunidad a mantenerse alerta ante posibles abusos.
Reacciones y exigencias de claridad
La comunidad educativa y líderes locales han exigido respuestas sobre las acciones de ICE y la Patrulla Fronteriza, calificando los hechos como inconcebibles y crueles, especialmente al involucrar a estudiantes en espacios que deberían ser seguros. Padres, maestros y activistas alertan que estas prácticas dañan la confianza en las autoridades y generan miedo entre los jóvenes.
Expertos y activistas destacan que los estudiantes afectados no son criminales; son jóvenes que solo intentan asistir a la escuela. Denuncian que las acciones de ICE podrían considerarse maltrato infantil y un patrón de limpieza étnica, al apuntar directamente a comunidades inmigrantes en Little Village. La presión de la comunidad continúa para exigir transparencia y cambios inmediatos en el manejo de estas redadas federales.
