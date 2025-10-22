Alerta migratoria: este grupo de Venezolanos PERDERÁ protección del TPS desde el 7 de noviembre, afirma USCIS

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) informó que las protecciones otorgadas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, emitidas en 2021, vencerán el 7 de noviembre de 2025. Esto significa que miles de personas originarias de Venezuela podrían quedar en riesgo de deportación y perder su permiso de trabajo. Solo un grupo reducido, que recibió autorización de empleo el 5 de febrero, mantendrá su protección hasta el 2 de octubre de 2026.

Cabe destacar que, en abril de 2025, más de 300,000 venezolanos perdieron las protecciones otorgadas bajo el TPS de 2023. Esto ha dejado a muchos en una situación vulnerable: si son detenidos por autoridades migratorias y tienen un caso pendiente, como una solicitud de asilo, corren el riesgo de entrar en proceso de deportación.

Miles de venezolanos en EE. UU. perderán el TPS en noviembre de 2025

Un grupo de venezolanos en EE. UU. perderá la protección del TPS en noviembre.

Juezas liberales denuncian abuso de poder en cancelación del TPS

Las juezas liberales de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan, manifestaron su desacuerdo con la decisión de permitir la cancelación del TPS para venezolanos. En una dura crítica a sus colegas, denunciaron un "grave abuso" del procedimiento de urgencia y acusaron al tribunal de usar su autoridad para "permitir a este gobierno trastornar tantas vidas como sea posible".

Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson enfatizó que, conforme a la ley, las protecciones del TPS para Venezuela deberían mantenerse vigentes hasta octubre de 2026. Sin embargo, este plazo no se respetó, ya que tras la llegada de Donald Trump al poder, el gobierno cambió rápidamente de postura y comenzó a desmantelar estas protecciones migratorias.