Donald Trump toma tajante decisión sobre su reunión con Putin y alarma al mundo: "No quiero..."
La comunicación directa entre Moscú y Washington sobre Ucrania se habría suspendido por desacuerdos sobre el alto al fuego y las exigencias de Rusia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría decidido suspender la reunión programada con el líder ruso Vladímir Putin en Budapest, citando la falta de avances en las conversaciones para detener el conflicto en Ucrania. Esta decisión marca un nuevo capítulo en las tensiones diplomáticas entre ambas potencias.
Putin supervisó ejercicios nucleares desde el Kremlin.
Trump cancela reunión con Putin en Budapest y genera alarma mundial
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, decidió no llevar a cabo el encuentro que tenía programado con Vladímir Putin, el líder de Rusia, en Budapest. Explicó que prefería evitar una reunión que no tuviera un propósito claro o que resultara poco productiva.
Según Euronews, desde la Casa Blanca, Trump explicó que no quería "perder el tiempo" en una reunión que consideraba poco productiva, ya que no había avances en el acuerdo de alto al fuego entre Rusia y Ucrania. "No quiero tener una reunión desperdiciada", afirmó al ser preguntado por la prensa.
La negativa de Moscú a suspender los combates en la línea del frente actual fue uno de los principales obstáculos que el mandatario estadounidense señaló para continuar con el diálogo. "No quiero perder el tiempo, así que esperaré a ver qué sucede", añadió.
Diferencias irreconciliables dificultan la cumbre entre Washington y Moscú
Las propuestas de paz presentadas por Estados Unidos y Rusia siguen mostrando profundas discrepancias, lo que dificulta alcanzar un acuerdo. Mientras Trump respaldó un cese de hostilidades que mantuviera las posiciones actuales en el frente, Moscú exige la retirada completa de las fuerzas ucranianas de las regiones en disputa.
El Kremlin ha rechazado reiteradamente la congelación de la línea de contacto, calificando la idea como insuficiente para lograr una paz duradera, según declaraciones del portavoz Dmitri Peskov y del canciller Sergei Lavrov.
Putin supervisa ejercicios nucleares tras cancelación de reunión con Trump
Tras el anuncio de la cancelación de la reunión con Trump, Vladímir Putin supervisó desde el Kremlin unos ejercicios estratégicos de las fuerzas nucleares rusas.
Las maniobras, que incluyeron lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales y vuelos coordinados de bombarderos, fueron transmitidas oficialmente como una demostración de preparación militar. Este despliegue refuerza el mensaje de Rusia ante la comunidad internacional en medio del estancamiento diplomático por Ucrania.
