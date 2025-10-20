0
ALERTA para Donald Trump: presidente de Colombia, Gustavo Petro, anuncia impactante medida tras fuertes amenazas

Colombia convocó su embajador en EE. UU. para que regrese a Bogotá, esto luego de las recientes amenazas emitidas por Trump. ¿Qué consecuencias traería?

Presidente de Colombia, Gustavo Petro, anuncia impactante medida tras fuertes amenazas de EE. UU.
Hace unas horas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió al expresar su descontento hacia la Administración Trump, criticando nuevamente los ataques dirigidos a presuntas narcolanchas en el Caribe.

Es importante resaltar que, para el presidente estadounidense, estas acciones evidencian una supuesta complicidad de Petro con el narcotráfico. Esta creciente tensión ha culminado en una directiva del mandatario republicano, quien ha ordenado la suspensión de "cualquier forma de pago o subsidio a Colombia". ¿Qué dijo Petro al respecto? ¿Qué acción tomó en la Embajada?

Medios internacionales difundieron las últimas medidas que tomó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien no dudó en expresar su descontento hacia la Administración del presidente de EE. UU. por las últimas amenazas dirigidas a su gobierno, en particular por las acusaciones relacionadas con supuestas narcolanchas en el Caribe.

No obstante, es importante recalcar que, para Trump, resaltan una aparente complicidad de Petro con el narcotráfico, lo que dio como resultado la suspensión de cualquier tipo de ayuda o subsidio a Colombia. El Gobierno colombiano respondió a estas advertencias llamando a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, quien ya se encuentra en Bogotá.

La ministra de Exteriores, Rosa Villavicencio, se pronunció al respecto y aseguró que se anunciarán nuevas decisiones dentro de poco. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió a Petro, criticando las declaraciones de Trump y señalando que la percepción del presidente americano está distorsionada, posiblemente debido a las diferencias en sus enfoques de política internacional.

Operación antidrogas exitosa en Colombia

Por otro lado, la Fuerza Naval del Caribe del Ejército colombiano informó que se llevó a cabo una exitosa operación antidrogas en alta mar, al noroeste de La Guajira, resultando en la incautación de 494 kilos de cocaína y un fusil, además de la detención de tres individuos.

Vale mencionar que este logro ha sido destacado por el presidente Gustavo Petro en la red social X, donde también envió un mensaje implícito al país americano al afirmar: "Cero muertos en la acción". Petro consideró que las guerras que han afectado a Colombia durante más de cinco décadas son consecuencia del consumo de cocaína en el país norteamericano.

