Recientemente, se llevó a cabo una confrontación entre dos clientas de Marshalls, en Estados Unidos, la cual culminó en un acto violento en Kearny, Nueva Jersey. La policía informó sobre la detención de Amber Johnson, de 25 años, esto luego del incidente del 11 de octubre, donde resaltaron que ella usó un cuchillo adquirido en la tienda para agredir a otra mujer en el estacionamiento. AQUÍ más detalles.

Marshalls: mujer fue arrestada tras apuñalar a otra compradora en el estacionamiento

Según informes de ABC 7 y Cleveland 19, Johnson se mostró muy ofuscada debido a que la otra mujer demoraba en la caja, llegando a amenazarla. Posteriormente, compró un juego de cuchillos y persiguió a la víctima mientras esta se dirigía a su vehículo con su familia. Las autoridades locales de EE. UU. señalaron que Johnson la apuñaló en múltiples ocasiones.

Mediante los datos de las autoridades, también se confirmó que Johnson fue hallada oculto en el baño de Marshalls tras el presunto ataque, donde se descubrió un cuchillo ensangrentado en un cambiador cercano.

Marshalls: mujer fue arrestada tras apuñalar a otra compradora en el estacionamiento.

Vale resaltar que, la mujer detenida enfrenta varios cargos, entre ellos agresión con agravantes, mientras que la víctima, una compradora, fue trasladada al hospital con lesiones leves. La investigación del incidente continúa en curso y no se sabe más sobre su actual estado de salud.

¿Qué más se reveló sobre este hecho en las afueras de Marshalls?

Por otro lado, un portavoz de Marshalls, en declaraciones a ABC 7,señaló que todos "están al tanto del suceso que tuvo lugar en el estacionamiento de nuestra tienda la semana pasada".

Asimismo, esta persona aseguró que "la seguridad de nuestros asociados y clientes es prioritaria para nosotros, y agradecemos la rápida intervención del Departamento de Policía de Kearny".