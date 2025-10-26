- Hoy:
ALERTA en Walmart de South Street: ICE detiene al menos 2 personas en operativo a exteriores de una tienda en Long Beach
Según ÓRALE, ICE realizó un operativo en Walmart de South Street, deteniendo al menos 2 personas; autoridades locales piden reportar actividad sospechosa.
Este domingo 26 de octubre, la organización Organizing Rooted in Abolition, Liberation & Empowerment (ÓRALE) informó a través de sus redes sociales que agentes de ICE realizaron un operativo en los exteriores de la Walmart de South Street en Long Beach, California. Durante la acción, al menos dos personas fueron detenidas, generando alarma entre empleados y compradores.
La comunidad ha sido instruida para mantener la calma y reportar cualquier actividad sospechosa. Para ello, ÓRALE difundió la línea de respuesta rápida al (562) 245-9575, disponible para cualquier información sobre personas detenidas o movimientos inusuales relacionados con ICE.
Detalles del operativo
De acuerdo con los reportes de ÓRALE, el operativo de ICE en Long Beach se produjo durante la mañana, afectando la actividad habitual en la tienda. Testigos confirmaron que varias personas fueron retiradas por agentes federales, aunque los detalles sobre su identidad y motivos aún no han sido revelados.
ICE detiene al menos 2 personas en Walmart de Long Beach.
Las autoridades locales permanecen en el lugar para garantizar la seguridad, mientras que ÓRALE continúa monitoreando la situación y llamando a la comunidad a mantenerse informada y vigilante sobre posibles nuevos operativos de la agencia en la zona.
Recomendaciones a la comunidad
ÓRALE instó a los residentes a reportar cualquier actividad de ICE en Long Beach llamando a la línea de respuesta rápida (562) 245-9575. Esta medida busca proteger a la comunidad y mantener un registro de las detenciones y operativos en la ciudad.
Por su parte, Walmart en South Street sigue operando con normalidad, aunque con mayor presencia de seguridad. La comunidad local permanece a la espera de comunicados oficiales de ICE y de ÓRALE para obtener información actualizada sobre el alcance del operativo y la situación de los detenidos.
