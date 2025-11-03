- Hoy:
ATENCIÓN con los feriados y efemérides de noviembre en EE. UU.: todo sobre las fechas festivas de este mes
Vale resaltar que el Gobierno Federal de EE. UU. tiene en su calendario dos días feriados para este mes de noviembre. ¿Cuáles son y qué tanta relevancia tienen?
¡Importantes datos a tomar en cuenta! El calendario oficial del gobierno de Estados Unidos tiene 11 feriados nacionales que se conmemoran en todo el país americano anualmente. Estas festividades y eventos históricos se recuerdan tras la formación de la nación estadounidense como un estado independiente. Asimismo, busca fortalecer el sentido de patriotismo entre los ciudadanos. ¿Cuándo es el próximo?
PUEDES VER: ALERTA con los beneficios SNAP: a partir de HOY, este estado de EE. UU. entregará cupones a este primer grupo de personas
Feriados y efemérides de noviembre: todo sobre las fechas de este mes
Medios internacionales compartieron últimas novedades sobre los feriados en EE. UU., los cuales van desde conmemoraciones históricas de comunidades específicas hasta eventos significativos que dejan, todos los años, una huella en la historia nacional. Es el Estado el encargado de oficializar estas fechas, brindando a la población la oportunidad de reflexionar sobre su historia compartida.
Feriados y efemérides de noviembre: todo sobre las fechas de este mes.
Cabe precisar que, en el país de Trump, la situación laboral varía según el sector y el tipo de contrato de cada trabajador, lo que implica que, a pesar de la existencia de días feriados, no todos los empleados tienen derecho a descansar con goce de sueldo. AQUÍ, los feriados que están establecidos en el calendario de noviembre:
- El 11 de noviembre fue designado por el gobierno de Estados Unidos como un día feriado en honor al Veterans Day, una fecha dedicada a rendir tributo a quienes han servido en las Fuerzas Armadas del país norteamericano.
- El 27 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias, establecido como feriado desde 1941 y el cual se da el cuarto jueves de noviembre de todos los años. En 2025, es una de las más esperadas, pues brinda la tradición de reunir a la familia y amistades en una mesa de agradecimiento.
Efemérides de noviembre en EE. UU.
- 1 de noviembre: Día de todos los santos.
- 2 de noviembre: Maratón de Nueva York.
- 8 de noviembre: Día Mundial del urbanismo.
- 10 de noviembre: Día del Marine.
- 13 de noviembre: Día Mundial de la Bondad.
- 19 de noviembre: Día de George Rogers Clark.
- 22 de noviembre: Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos.
- 25 de noviembre: Día mundial contra la violencia hacia la mujer.
- 28 de noviembre: Black Friday. Cada viernes después de Acción de Gracias, en EE. UU., se lleva a cabo el día de mayor consumo a nivel nacional.
- 29 de noviembre: Día de la Herencia Indígena Estadounidense.
- 30 de noviembre: Día de San Andrés.
