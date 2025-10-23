- Hoy:
El Gobierno de Estados Unidos CONFIRMA feriado para el viernes 31 de octubre: último fin de semana largo de 2025
Aunque no es un día festivo a nivel nacional, en algunos estados sí se celebra, lo que puede generar cambios en algunos servicios públicos y privados.
La reciente declaración de un feriado el viernes 31 de octubre de 2025 en Estados Unidos ha captado gran interés, ya que se espera que marque el último fin de semana largo del año. No obstante, es importante aclarar si este día es un feriado federal o si se trata de una celebración exclusiva de algunos estados, ya que esto determinará quiénes podrán disfrutar de un día libre justo antes de Halloween.
Estados Unidos confirma feriado para el viernes 31 de octubre
El Nevada Day se celebra el último viernes de octubre y conmemora la incorporación del estado de Nevada a la Unión en 1864. En 2025, esta festividad coincide con el 31 de octubre, lo que convierte el día en una doble celebración para los residentes.
Durante el Nevada Day 2025 se rinde homenaje a la rica historia, cultura y tradiciones del estado, mientras los ciudadanos disfrutan de un feriado estatal que incluye descanso laboral y escolar. Esta festividad representa una oportunidad para fortalecer el orgullo local y recordar los orígenes de Nevada dentro de los Estados Unidos.
Cabe destacar que, aunque se trata de un feriado oficial en el estado, no es un día festivo federal, por lo que los demás estados del país mantienen sus actividades normales.
Próximo feriado en EE. UU.: ¿cómo afecta los servicios y actividades en Nevada?
Según El Cronista, el viernes 31 de octubre diversas dependencias públicas de Nevada no prestarán servicios y permanecerán cerradas.
- Oficinas gubernamentales: Todas las dependencias estatales, del condado y municipales permanecerán cerradas.
- Escuelas y universidades: No habrá clases ni atención administrativa en instituciones públicas y privadas.
- Bancos y correo: Algunos bancos ajustarán horarios, mientras que las sucursales del Servicio Postal (USPS) podrían ofrecer servicios limitados.
- Transporte público: En ciudades como Las Vegas y Carson City, el servicio podría operar con horarios reducidos o modificados.
- Los comercios privados, restaurantes y supermercados funcionarán normalmente a discreción de cada negocio. Para quienes trabajen durante este feriado estatal, la remuneración dependerá de los acuerdos laborales vigentes.
¿Qué días son feriados en Estados Unidos?
Entre los principales feriados federales de EE. UU. se encuentran:
- 1 de enero (miércoles): Día de Año Nuevo (New Year's Day)
- 20 de enero (lunes): Cumpleaños de Martin Luther King, Jr. (MLK Jr.'s Birthday)
- 17 de febrero (lunes): Cumpleaños de Washington (Washington's Birthday, conocido como Día de los Presidentes)
- 26 de mayo (lunes): Día de los Caídos (Memorial Day)
- 19 de junio (jueves): Juneteenth (Día de la Independencia Nacional Juneteenth)
- 4 de julio (viernes): Día de la Independencia (Independence Day)
- 1 de septiembre (lunes): Día del Trabajo (Labor Day)
- 13 de octubre (lunes): Día de Colón (Columbus Day)
- 11 de noviembre (martes): Día de los Veteranos (Veterans Day)
- 27 de noviembre (jueves): Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day)
- 25 de diciembre (jueves): Día de Navidad (Christmas Day)
