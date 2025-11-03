Todos los años, un gran número de jubilados en Estados Unidos espera con muchas ansias el anuncio del ajuste por costo de vida (COLA), de la Administración del Seguro Social (SSA). Este ajuste anual tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación, y para el próximo año, se anuncia un incremento del 2,8%.

Este importante aumento representa un incremento promedio de 56 dólares mensuales para la mayoría de los jubilados, un grupo selecto de personas que podría acceder al pago máximo histórico de 5.251 dólares en EE. UU., siempre y cuando se cumplan con los requisitos específicos. ¿Qué se debe tomar en cuenta?

Seguro Social 2026: condiciones que debes cumplir para recibir el pago en EE. UU.

Portales internacionales informaron sobre las tres condiciones fundamentales que se deben tomar en cuenta para alcanzar el monto máximo de beneficios del Seguro Social en EE. UU. Todos los solicitantes deben cumplir con tres requisitos muy esenciales, los cuales se relacionan con su trayectoria laboral, la edad de jubilación y el nivel de ingresos.

Vale resaltar que esta iniciativa está diseñada para poder brindar un ingreso continuo a los trabajadores jubilados que tengan 65 años o más en la nación americana.

El primer aspecto a considerar es la duración de la carrera laboral . Aunque se requieren solo diez años de trabajo con aportes al Seguro Social para acceder a beneficios, el cálculo del monto final se basa en los 35 años con mayores ingresos. Si un individuo no ha trabajado durante todo ese tiempo, los años no cotizados se sustituyen por ceros, lo que disminuye el promedio salarial y el pago mensual.

. Aunque se requieren solo diez años de trabajo con aportes al Seguro Social para acceder a beneficios, el cálculo del monto final se basa en los 35 años con mayores ingresos. Si un individuo no ha trabajado durante todo ese tiempo, los años no cotizados se sustituyen por ceros, lo que disminuye el promedio salarial y el pago mensual. El segundo especto a considerar es la edad. En esta parte, todo lo que se solicita el beneficio juega un papel crucial. Esta elección puede resultar en diferencias significativas en los ingresos de cada año. Por ejemplo, quienes inicien su jubilación a los 62 años podrían recibir hasta US$2,910 mensuales en 2026, mientras que aquellos que esperen hasta los 67 años podrían obtener hasta US$4,156.

mientras que aquellos que esperen hasta los 67 años podrían obtener hasta US$4,156. En tanto, los que decidan postergar su jubilación hasta los 70 años, recibirán el máximo posible de US$5,251 al mes, lo que representa una diferencia de más de US$28,000 anuales. Si bien, la solicitud puede ser complicada, es una estrategia efectiva para maximizar los beneficios.

¿Cuál es la otra condición que debes tomar en cuenta para recibir este pago?

Por otro lado, el tercer factor es el historial de ingresos, el cual también es un elemento clave para determinar el acceso al pago máximo. Para ello, es necesario que el trabajador haya alcanzado el tope de ingresos imponibles cada año, que para 2026 se fijará en US$184,500, un aumento en comparación con los US$176,100 del año anterior.

Asimismo, mantener un nivel de ingresos elevado de forma continua durante 35 años representa un reto considerable, lo que contribuye a que solo un reducido número de personas logre calificar para el beneficio máximo.