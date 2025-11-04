Pese a que el financiamiento adicional del programa SNAP llegó a su fin, muchos beneficiarios que aún cuentan con saldo en su tarjeta EBT en Estados Unidos, tienen la oportunidad de utilizar esos fondos. Es importante conocer las normativas y los plazos establecidos por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para evitar la pérdida de su dinero disponible.

A continuación, te revelamos, de manera clara, todas las acciones que se pueden tomar para maximizar el uso de estos beneficios y asegurar que no se eliminen los saldos existentes. ¿Cómo así? AQUÍ los detalles.

Corte de SNAP: esto pasa con el saldo que tenías en tu tarjeta EBT tras dura situación

Es importante conocer que, el 1 de noviembre del 2025, se marcó el cese del financiamiento temporal del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en varios estados, lo que afectó a millones de familias en Estados Unidos.

Con ello, se interrumpieron los depósitos automáticos que se habían estado realizando durante meses. No obstante, los fondos previamente depositados en las tarjetas EBT no han sido eliminados. Y es que, de acuerdo con el Departamento de Agricultura (USDA), el dinero disponible en estas tarjetas sigue siendo válido por un período específico, siempre que la tarjeta se mantenga activa.

Por esta novedad, si cuentas con saldo en tu tarjeta EBT, puedes estar tranquilo, ya que los fondos permanecerán accesibles durante nueve meses a partir de la fecha del depósito original.

En tanto, así ya no recibas nuevos beneficios, tu dinero continúa disponible para su uso, siempre y cuando realices al menos una compra dentro de ese plazo. Si transcurre el tiempo sin que se lleve a cabo ninguna transacción, el sistema eliminará automáticamente el saldo, y este no podrá ser recuperado.

Esto debes tomar en cuenta para no perder tus fondos en Estados Unidos

Es necesario que verifiques tu saldo y los movimientos de tu cuenta a través del portal EBT de tu estado o mediante la aplicación correspondiente. En el caso de detectar algún error o si tu cuenta parece estar inactiva, debes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente, cuyo número se encuentra en tu tarjeta.

Además, para tener la cuenta activa y salvaguardar tus fondos, puedes realizar una compra menor en un supermercado autorizado, incluso si es solo por unos pocos dólares.