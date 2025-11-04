Recientemente, Dick Cheney, uno de los vicepresidentes más influyentes y controvertidos en toda la historia de Estados Unidos, falleció a los 84 años, tal como lo anunció su familia. Su legado político, su papel en la administración de George W. Bush y su gran influencia han generado tanto admiración y cuestionamientos en todos estos años. ¿Qué pasó? ¿Qué se sabe sobre su deceso? AQUÍ los detalles.

EE. UU.: muere Dick Cheney, uno de los vicepresidentes más influyentes, a los 84 años

El recordado político republicano Dick Cheney perdió la vida este lunes 3 de noviembre por la noche, esto luego de que se registran fuertes complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular, según señalaron sus propios familiares a través de un comunicado.

Cheney, resaltó en EE. UU. por ser una figura emblemática del Partido Republicano, asimismo, destacó por su enfoque en la defensa nacional a lo largo de varias décadas.

Se desempeñó como vicepresidente durante la administración de George W. Bush y ocupó el cargo de secretario de Defensa en el gobierno de George H.W. Bush. Además, Cheney fue representante de la Cámara de Representantes por Wyoming y jefe de gabinete de la Casa Blanca durante la presidencia de Gerald Ford.

Tras su deceso, su familia no dudó en recordar a Cheney como un gran hombre que inculcó en sus hijos y nietos el amor por su país, así como valores de valentía, honor y bondad. "Estamos inmensamente agradecidos por todo lo que Dick Cheney hizo por nuestro país. Nos sentimos afortunados de haber amado y haber sido amados por este noble e imponente hombre", expresaron sobre él y el gran legado que dejó.

Cheney y sus críticas contra Donald Trump

Luego de abandonar su cargo, su hija, Liz Cheney, se convirtió en un blanco del presidente Donald Trump, esto luego de su papel como la principal crítica dentro del Partido Republicano. Su oposición se intensificó a raíz de los intentos de Trump por aferrarse al poder tras su derrota electoral y su implicación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Por ello, Cheney no dudó en desafiar a su partido y al propio Trump, a quien describió como la "mayor amenaza" para la nación. En agosto de 2022, señaló lo siguiente: "Él (Trump) intentó robar la última elección usando mentiras y violencia para mantenerse en el poder tras ser rechazado por los votantes". Además, lo tildó de "cobarde", subrayando que "un verdadero hombre no mentiría a sus seguidores".