Seguro Social RESPONDE a rumor de aumento de $600 en noviembre: esto es lo que debes saber YA
Circula en redes la idea de un aumento extra de $600 del Seguro Social, pero autoridades aclaran qué hay de cierto y qué cambios sí se aplicarán en 2026.
En los últimos días, miles de jubilados y personas con bajos ingresos han estado compartiendo un mensaje que promete un aumento de $600 dólares en los beneficios del Seguro Social. La publicación se volvió viral y generó esperanza entre quienes dependen de estos pagos para cubrir sus gastos básicos.
Sin embargo, la Administración del Seguro Social (SSA) fue contundente: no existe ningún bono extra de $600 dólares programado para noviembre ni para los próximos meses. No hay comunicados oficiales ni cambios legislativos que respalden esa afirmación.
Aumentos reales llegarán con el COLA en enero de 2026.
¿Por qué surgió el rumor?
Expertos señalan que la confusión nació por el calendario de pagos del SSI, que en ocasiones adelanta depósitos cuando coinciden con fines de semana o feriados. Esto puede dar la impresión de que el beneficiario recibió un cheque adicional.
A este desajuste se suman publicaciones engañosas en redes sociales, algunas vinculadas a estafas que piden datos personales o números de cuenta a cambio de supuestos bonos.
Lo que sí es real: el aumento por COLA en 2026
Aunque el famoso bono no existe, sí hay un beneficio confirmado: el ajuste por costo de vida (COLA).
A partir de enero de 2026, los pagos aumentarán un 2.8% para compensar la inflación.
Así quedarían los montos federales máximos de SSI:
- $994 al mes para individuos
- $1,491 al mes para parejas elegibles
No son $600 extras de golpe, pero sí un incremento estable para millones de hogares. Algunos beneficiarios podrían ver un pago adelantado a finales de diciembre de 2025, lo que no debe confundirse con un cheque adicional, sino con el depósito correspondiente al mes siguiente.
¿Qué hacer ante rumores de pagos especiales?
Para evitar caer en fraudes o falsas expectativas:
- Consulta siempre fuentes oficiales como ssa.gov
- Usa tu cuenta my Social Security para revisar futuros pagos
- Ignora mensajes que pidan datos a cambio de “bonos especiales”
- Reporta publicaciones dudosas
La SSA recuerda que cualquier aumento extraordinario debe ser aprobado por el Congreso y anunciado oficialmente.
Fechas de pago del Seguro Social y SSI
Pagos de Seguro Social (SSA):
Los depósitos se realizan según la fecha de nacimiento del beneficiario:
- Del 1 al 10 → 2° miércoles del mes
- Del 11 al 20 → 3° miércoles del mes
- Del 21 al 31 → 4° miércoles del mes
Pagos de SSI (Ingreso de Seguridad Suplementario):
- 1 de cada mes
(Si cae en fin de semana o feriado, el pago se adelanta al último día hábil del mes anterior)
Pagos combinados SSA + SSI:
- Reciben SSI primero (1 de cada mes)
- Y luego SSA según fecha de nacimiento
- 1
