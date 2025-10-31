Como se ha informado desde hace días, en este mes de noviembre, millones de ciudadanos estadounidenses no podrán recibir el cheque habitual de la Administración de la Seguridad Social por una impactante razón. No obstante, esto no significa que se verán privados de sus beneficios. ¿Cómo así? ¿Por qué es un mes diferente a otros para los beneficiarios? AQUÍ las últimas novedades.

Seguro Social: noviembre es considerado un mes diferente por esta razón

Según información brindada por 'AS', alrededor de 75 millones de ciudadanos que reciben beneficios del Seguro Social en el país americano no recibirán un pago en noviembre. No obstante, esto no implica que se queden sin su dinero correspondiente a ese mes. ¿Por qué?

Y es que, la Administración del Seguro Social (SSA) ha establecido un calendario de pagos que hace posible que los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) puedan recibir sus beneficios de noviembre antes de tiempo, específicamente el viernes 31 de octubre.

Asimismo, es importante resaltar que todos los cheques del SSI se entregan sí o sí el primer día de cada mes, salvo que este coincida con un fin de semana o un feriado federal. Por ello, dado que el del próximo mes caerá en sábado, la fecha de pago correspondiente a noviembre se ha adelantado al día hábil más cercano.

¿Qué es el SSI y cuáles son las próximas fechas de pago?

Los medios internacionales informaron que el Programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) tiene cerca de 7,5 millones de beneficiarios y está diseñado para apoyar a personas mayores de 65 años o con discapacidades que carecen de ingresos y recursos suficientes.

A diferencia de otros programas del Seguro Social, como las pensiones de jubilación, las prestaciones por sobrevivencia y el Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI), la elegibilidad para el SSI no se basa en las contribuciones previas al sistema de impuestos del Seguro Social en EE. UU. AQUÍ las próximas fechas: