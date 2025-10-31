ALERTA inmigrantes: Si NO haces este trámite del Seguro Social, tus pagos podrían ser SUSPENDIDOS de inmediato

El Seguro Social avanza hacia una operación 100% digital y ya tiene fecha límite: el 30 de septiembre de 2025 será el último día en que los pagos se enviarán en formato físico. A partir de ese momento, todos los depósitos serán electrónicos, sin excepción general.

Este cambio también responde al incremento de casos de robos y extravíos de cheques en varias ciudades del país. Las autoridades consideran que los pagos electrónicos son mucho más seguros y permiten una mejor trazabilidad de los fondos, disminuyendo riesgos para la población más vulnerable.

La decisión busca evitar fraudes, eliminar retrasos, reducir costos nacionales y garantizar que los usuarios reciban su dinero de forma más rápida y confiable.

Quienes no actualicen su método de cobro podrían quedar sin beneficios.

¿Qué ocurre si no haces el trámite a tiempo?

Quienes no actualicen su método de pago verán sus depósitos suspendidos hasta completar el proceso.

La medida aplica a todos los programas que administra la SSA:

Jubilación

Discapacidad SSDI

Seguridad de Ingreso Suplementario SSI

Solo se aceptarán casos excepcionales por falta real de acceso a servicios bancarios o tecnología.

Opciones disponibles para seguir recibiendo tu dinero

Depósito directo en cuenta bancaria

en cuenta bancaria Tarjeta Direct Express, para quienes no usan bancos tradicionales

Las autoridades ya comenzaron a enviar avisos oficiales con instrucciones claras para evitar contratiempos.

Pasos rápidos para cumplir el requisito

Ingresar a tu cuenta: ssa.gov/myaccount

Verificar los datos personales y bancarios

Seleccionar Depósito Directo

Ingresar número de cuenta y routing number

Confirmar y guardar el comprobante

Si no tienes cuenta bancaria, solicita Direct Express al 1-800-333-1795 o en usdirectexpress.com

Un llamado a la acción inmediata

Autoridades advierten que miles principalmente adultos mayores e inmigrantes podrían quedar sin su dinero temporalmente si esperan al último momento para hacer el trámite.

Un cambio que refleja un futuro sin papel

Aunque esta transición puede generar dudas entre quienes llevan décadas recibiendo su cheque en el buzón, la SSA afirma que la digitalización abrirá la puerta a un sistema más moderno, ágil y seguro. Sin embargo, la verdadera clave estará en que cada beneficiario pueda adaptarse a tiempo y cuente con apoyo si lo necesita.

Por ello, organizaciones comunitarias y defensoras de inmigrantes piden mayor acompañamiento para quienes enfrentan barreras tecnológicas o de idioma, con el fin de que nadie se vea afectado al recibir el dinero que le corresponde por derecho.