- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Al Nassr vs Al Ittihad
- Mineiro vs Ind. del Valle
- Banco de la Nación
BUENAS NOTICIAS para jubilados en EE. UU.: el COLA 2026 sube 2,8% los pagos del Seguro Social
La Administración del Seguro Social confirmó un aumento del 2,8% en los beneficios por el ajuste del COLA 2026, que impactará a más de 75 millones de personas.
La Administración del Seguro Social (SSA) anunció un ajuste por costo de vida (COLA) del 2,8% para 2026, una cifra superior al 2,5% aplicado el año anterior. Este incremento beneficiará a más de 75 millones de estadounidenses, incluyendo jubilados, beneficiarios por discapacidad y sobrevivientes.
VER: Buenas noticias para ciudadanos de Nueva York: nueva ley en Westchester FACILITA la vida a padres y cuidadores de bebés
El aumento, que se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W), busca preservar el poder adquisitivo de los pagos del Seguro Social frente a la inflación.
Cuándo comienza a aplicarse el aumento del COLA 2026
El ajuste del COLA del 2,8% se aplicará a partir de enero de 2026 para los beneficiarios del Seguro Social, lo que representa un incremento promedio de US$56 mensuales. En tanto, los pagos del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) comenzarán el 31 de diciembre de 2025, alcanzando a más de 7,5 millones de usuarios.
El COLA 2026 sube 2,8% los pagos del Seguro Social en Estados Unidos.
La SSA notificará a cada beneficiario los nuevos montos y fechas de cobro a partir de diciembre. Además, quienes tengan una cuenta en My Social Security podrán consultar los avisos en línea y activar alertas por correo electrónico o mensaje de texto.
Nuevos montos del Seguro Social en 2026
Los nuevos beneficios del Seguro Social 2026 varían según la categoría. Por ejemplo, los jubilados recibirán en promedio US$2071, mientras que una pareja de ancianos percibirá US$3208. En el caso de una madre viuda con dos hijos, el monto ascenderá a US$3898, y los trabajadores con discapacidad recibirán US$1630 al mes.
El ajuste del COLA también modificará el límite de ingresos sujetos a impuestos del Seguro Social, que aumentará de US$176.100 a US$184.500. Con este incremento, la SSA busca garantizar la sostenibilidad del programa y proteger los ingresos de millones de beneficiarios ante la inflación.
- 1
PELIGRO para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: NUEVA EXIGENCIA para todos los extranjeros que ingresen o salgan del país
- 2
ALERTA por los beneficios SNAP en EE. UU.: no se entregarán más a partir del 1 de noviembre y USDA preocupa con revelación
- 3
MUCHA ATENCIÓN, inmigrante con Green Card: este ERROR al viajar fuera de EE. UU. por un año puede poner en riesgo tu residencia
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50