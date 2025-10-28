BUENAS NOTICIAS para jubilados en EE. UU.: el COLA 2026 sube 2,8% los pagos del Seguro Social

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció un ajuste por costo de vida (COLA) del 2,8% para 2026, una cifra superior al 2,5% aplicado el año anterior. Este incremento beneficiará a más de 75 millones de estadounidenses, incluyendo jubilados, beneficiarios por discapacidad y sobrevivientes.

El aumento, que se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W), busca preservar el poder adquisitivo de los pagos del Seguro Social frente a la inflación.

Cuándo comienza a aplicarse el aumento del COLA 2026

El ajuste del COLA del 2,8% se aplicará a partir de enero de 2026 para los beneficiarios del Seguro Social, lo que representa un incremento promedio de US$56 mensuales. En tanto, los pagos del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) comenzarán el 31 de diciembre de 2025, alcanzando a más de 7,5 millones de usuarios.

El COLA 2026 sube 2,8% los pagos del Seguro Social en Estados Unidos.

La SSA notificará a cada beneficiario los nuevos montos y fechas de cobro a partir de diciembre. Además, quienes tengan una cuenta en My Social Security podrán consultar los avisos en línea y activar alertas por correo electrónico o mensaje de texto.

Nuevos montos del Seguro Social en 2026

Los nuevos beneficios del Seguro Social 2026 varían según la categoría. Por ejemplo, los jubilados recibirán en promedio US$2071, mientras que una pareja de ancianos percibirá US$3208. En el caso de una madre viuda con dos hijos, el monto ascenderá a US$3898, y los trabajadores con discapacidad recibirán US$1630 al mes.

El ajuste del COLA también modificará el límite de ingresos sujetos a impuestos del Seguro Social, que aumentará de US$176.100 a US$184.500. Con este incremento, la SSA busca garantizar la sostenibilidad del programa y proteger los ingresos de millones de beneficiarios ante la inflación.