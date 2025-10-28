Buenas noticias para ciudadanos de Nueva York: nueva ley en Westchester FACILITA la vida a padres y cuidadores de bebés

Cambiar un pañal fuera de casa puede ser todo un desafío para los padres y cuidadores, pero en Westchester, esa situación está a punto de mejorar. Una nueva ley exige que todos los baños públicos, tanto de hombres como de mujeres, cuenten con cambiadores de pañales, promoviendo igualdad y comodidad para las familias del condado.

Durante años, muchos padres enfrentaron la falta de espacios adecuados en baños masculinos, lo que generaba soluciones improvisadas o poco higiénicas. Con la Ley de Pañales para Todos los Padres, Independientemente del Sexo (DIAPRS), Westchester busca garantizar que la crianza sea una responsabilidad compartida, eliminando barreras de género en el cuidado infantil.

Qué establece la nueva ley DIAPRS en Westchester

La Ley DIAPRS obliga a que todos los baños de parques y edificios públicos del condado tengan al menos un cambiador accesible. Esto asegura que cualquier persona encargada del cuidado de un bebé pueda hacerlo en un espacio seguro e higiénico.

El ejecutivo del condado, Ken Jenkins, afirmó que la ley valora y respalda el rol de todos los padres y tutores. Legisladores como Colin D. Smith y Erika L. Pierce destacaron que la medida garantiza igualdad y respeto, facilitando la vida de las familias y promoviendo la seguridad de los bebés.

Por qué era necesaria la medida para padres y cuidadores

Históricamente, los cambiadores de pañales se instalaron casi exclusivamente en baños femeninos, limitando la participación de padres y cuidadores varones. Esto obligaba a muchos a improvisar soluciones poco seguras o poco higiénicas.

Richard Wishnie, subdirector del condado, señaló que la ley elimina barreras basadas en estereotipos de género y asegura equidad en el cuidado infantil. La implementación inicial se dará en parques y edificios gubernamentales, con planes de expandir los cambiadores a todos los espacios públicos del condado, siguiendo el ejemplo de la Ciudad de Nueva York.