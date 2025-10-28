- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Al Nassr vs Al Ittihad
- Mineiro vs Ind. del Valle
- Banco de la Nación
MUCHA ATENCIÓN con la Ley CARS: a partir de esta fecha, estos serán los nuevos requisitos y COSTO para devolver los autos usados
La ley SB 766 busca salvaguardar los derechos de los consumidores al dar mayor flexibilidad en el proceso de compra y devolución de autos usados en California.
¡Importante! Si te encuentras muy interesado en poder adquirir un automóvil de segunda mano en California, debes conocer todos los detalles sobre la reciente Ley CARS, la cual te brinda la posibilidad de devolver el vehículo hasta tres días después de la compra si no cumple con tus expectativas.
PUEDES VER: ALERTA por los beneficios SNAP en EE. UU.: no se entregarán más a partir del 1 de noviembre y USDA preocupa con revelación
Esta esperada legislación ha transformado el proceso de compra para numerosos consumidores, introduciendo nuevos requisitos, costos y limitaciones que es fundamental entender antes de realizar una elección en este estado. A continuación, todo lo que debes tomar en cuenta.
Ley CARS: a partir de cuándo, y más sobre la nueva medida en California
Recientemente, el Senado estatal dio luz verde a la Ley para Combatir las Estafas en la Venta Minorista de Automóviles (SB 766), la cual es una iniciativa innovadora que tiene como objetivo salvaguardar a los compradores y fomentar la transparencia en los concesionarios.
Ley CARS: los nuevos requisitos y COSTO para devolver los autos usados.
Ahora, tras la normativa, los consumidores podrán solicitar el precio total del vehículo en California desde el principio del proceso de compra, mientras que los vendedores tendrán limitaciones a la hora de aplicar los cargos por servicios innecesarios y accesorios que ya están incluidos en el precio.
Vale resaltar que la Ley CARS se encuentra en vigor el 1 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, los compradores de automóviles usados en California podrán cancelar su compra dentro de los tres días siguientes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la norma SB 766. La nueva orden proporciona alternativas para quienes desean adquirir un vehículo sin la presión de decisiones apresuradas o engaños.
Requisitos a tomar en cuenta para devolver el auto en California
Bajo este contexto, para poder realizar la devolución de un automóvil, el comprador tiene que cumplir con una serie de condiciones específicas:
- El precio de adquisición no debe exceder los 50,000 dólares.
- La devolución puede efectuarse hasta tres días después de la compra, sin necesidad de presentar una justificación.
- El vehículo no debe presentar daños y no haber recorrido más de 640 kilómetros desde su adquisición.
- El concesionario tiene la facultad de cobrar una tarifa de reposición que equivale al 1,5% del valor del auto, con un mínimo de 200 dólares y un máximo de 600 dólares.
- Si el vehículo ha recorrido más de 250 millas, se puede añadir un cargo adicional de hasta 150 dólares.
- El derecho a la devolución debe estar claramente especificado en el contrato de venta y en el punto de compra.
- En caso de que se haya entregado un vehículo como parte del pago y este ya haya sido vendido, el concesionario está obligado a reembolsar el mayor valor entre lo acordado, el monto de la venta o el valor de mercado.
- Por último, el reembolso total debe realizarse en un plazo máximo de 48 horas tras la cancelación de la compra.
- 1
PELIGRO para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: NUEVA EXIGENCIA para todos los extranjeros que ingresen o salgan del país
- 2
ALERTA clientes: anuncian el CIERRE por 24 horas de estos supermercados en EE. UU. y este es el impactante motivo
- 3
ALERTA por los beneficios SNAP en EE. UU.: no se entregarán más a partir del 1 de noviembre y USDA preocupa con revelación
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50