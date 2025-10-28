¡Importante! Si te encuentras muy interesado en poder adquirir un automóvil de segunda mano en California, debes conocer todos los detalles sobre la reciente Ley CARS, la cual te brinda la posibilidad de devolver el vehículo hasta tres días después de la compra si no cumple con tus expectativas.

Esta esperada legislación ha transformado el proceso de compra para numerosos consumidores, introduciendo nuevos requisitos, costos y limitaciones que es fundamental entender antes de realizar una elección en este estado. A continuación, todo lo que debes tomar en cuenta.

Ley CARS: a partir de cuándo, y más sobre la nueva medida en California

Recientemente, el Senado estatal dio luz verde a la Ley para Combatir las Estafas en la Venta Minorista de Automóviles (SB 766), la cual es una iniciativa innovadora que tiene como objetivo salvaguardar a los compradores y fomentar la transparencia en los concesionarios.

Ley CARS: los nuevos requisitos y COSTO para devolver los autos usados.

Ahora, tras la normativa, los consumidores podrán solicitar el precio total del vehículo en California desde el principio del proceso de compra, mientras que los vendedores tendrán limitaciones a la hora de aplicar los cargos por servicios innecesarios y accesorios que ya están incluidos en el precio.

Vale resaltar que la Ley CARS se encuentra en vigor el 1 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, los compradores de automóviles usados en California podrán cancelar su compra dentro de los tres días siguientes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la norma SB 766. La nueva orden proporciona alternativas para quienes desean adquirir un vehículo sin la presión de decisiones apresuradas o engaños.

Requisitos a tomar en cuenta para devolver el auto en California

Bajo este contexto, para poder realizar la devolución de un automóvil, el comprador tiene que cumplir con una serie de condiciones específicas: