ATENCIÓN inmigrantes en California: GUÍA para solicitar el nuevo beneficio de hasta $13,000 para estudios universitarios
Las becas no reembolsables están destinadas a quienes cumplan con ciertos requisitos, permitiendo el acceso a la educación superior sin importar el estatus migratorio.
En California, un nuevo programa de becas, conocido como Cal Grant A, promete entregar hasta 13,000 dólares anuales para ayudar a cubrir los gastos universitarios de residentes y extranjeros, incluidos quienes no tienen un estatus migratorio regular.
PUEDES VER: Alerta migratoria: este grupo de Venezolanos PERDERÁ protección del TPS desde el 7 de noviembre, afirma USCIS
Este beneficio no reembolsable está destinado a estudiantes que cumplan con ciertos requisitos académicos y de residencia, y representa una oportunidad significativa para miles de personas que buscan acceder a la educación superior sin importar su situación migratoria. En esta nota, te contamos cuáles son los requisitos y cómo aplicar para aprovechar esta ayuda económica que te abre las puertas a la educación superior en California.
¿Qué es el programa Cal Grant A y quiénes pueden acceder?
El programa Cal Grant A es un sistema de becas no reembolsables que cubre total o parcialmente la matrícula en universidades públicas y privadas en California. Para ser beneficiarios, los estudiantes deben haber cursado al menos tres años escolares en alguna escuela del estado y contar con un diploma estatal o equivalente, como GED, HiSET o TASC.
Guía para solicitar el nuevo beneficio de hasta $13,000 como estudiante en California.
Además, los solicitantes deben estar inscritos en una universidad acreditada de California y cumplir con criterios de ingresos y rendimiento académico. El programa realiza un seguimiento anual para evaluar el desempeño del estudiante y decidir la continuidad del beneficio.
Requisitos y condiciones para estudiantes extranjeros
- Compromiso con la regularización migratoria: Los estudiantes extranjeros deben comprometerse a regularizar su estatus migratorio lo antes posible si aún no cuentan con los documentos legales. Recuerda que ciertas visas de no inmigrante (F, J, H, L, A, B o C) no califican para acceder al beneficio.
- Variación de pagos: Los pagos de la beca varían según la institución educativa a la que estés inscrito. El dinero puede ser depositado directamente en la universidad o transferido a tu cuenta bancaria personal.
- Fecha límite para la solicitud: Los interesados deben presentar su solicitud en la página oficial de la California Student Aid Commission (CSAC) antes del 2 de marzo del año en el que iniciarán sus estudios.
- Verificación académica: Al momento de la solicitud, los estudiantes deben presentar la verificación de su promedio académico (GPA) como parte de los requisitos para aplicar al programa.
