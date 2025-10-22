ATENCIÓN inmigrantes en California: GUÍA para solicitar el nuevo beneficio de hasta $13,000 para estudios universitarios

En California, un nuevo programa de becas, conocido como Cal Grant A, promete entregar hasta 13,000 dólares anuales para ayudar a cubrir los gastos universitarios de residentes y extranjeros, incluidos quienes no tienen un estatus migratorio regular.

Este beneficio no reembolsable está destinado a estudiantes que cumplan con ciertos requisitos académicos y de residencia, y representa una oportunidad significativa para miles de personas que buscan acceder a la educación superior sin importar su situación migratoria. En esta nota, te contamos cuáles son los requisitos y cómo aplicar para aprovechar esta ayuda económica que te abre las puertas a la educación superior en California.

¿Qué es el programa Cal Grant A y quiénes pueden acceder?

El programa Cal Grant A es un sistema de becas no reembolsables que cubre total o parcialmente la matrícula en universidades públicas y privadas en California. Para ser beneficiarios, los estudiantes deben haber cursado al menos tres años escolares en alguna escuela del estado y contar con un diploma estatal o equivalente, como GED, HiSET o TASC.

Guía para solicitar el nuevo beneficio de hasta $13,000 como estudiante en California.

Además, los solicitantes deben estar inscritos en una universidad acreditada de California y cumplir con criterios de ingresos y rendimiento académico. El programa realiza un seguimiento anual para evaluar el desempeño del estudiante y decidir la continuidad del beneficio.

Requisitos y condiciones para estudiantes extranjeros