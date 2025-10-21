- Hoy:
EE. UU. en ALERTA máxima: zonas críticas para inmigrantes ante nuevas REDADAS masivas de ICE
Redadas masivas de ICE se expanden en Estados Unidos y elevan el riesgo para inmigrantes. Idaho, Texas y Arizona, entre los focos principales.
Estados Unidos atraviesa una nueva fase de endurecimiento migratorio. En medio de cambios estratégicos a nivel federal, ICE intensificó sus redadas en varias regiones del país, apuntando a inmigrantes sin antecedentes penales, muchos de ellos con años de residencia en territorio estadounidense.
La alarma se encendió tras una redada masiva en Idaho Falls, donde agentes de ICE detuvieron al menos a 50 personas durante un evento público en un hipódromo. El hecho, confirmado por testigos y autoridades federales, es parte de una tendencia nacional que ha reactivado el miedo en comunidades inmigrantes.
Idaho y el regreso de los operativos sorpresa
La redada de Idaho se llevó a cabo con vehículos sin identificación, mientras las carreras estaban en marcha. Cuatro de los detenidos enfrentan cargos por delitos migratorios, mientras el resto fue trasladado a centros de detención federales.
Zonas críticas para inmigrantes en EE. UU. ante redadas masivas de ICE.
Paralelamente, el gobernador de Idaho, Brad Little, anunció la implementación del programa estatal Operation No Return, que permite a la policía local entregar directamente a inmigrantes detenidos a ICE, sin necesidad de orden judicial. Organizaciones como la ACLU advirtieron que esta práctica puede violar derechos constitucionales, especialmente cuando las detenciones ocurren en espacios públicos sin garantías legales.
Texas, Arizona y California: los nuevos focos de mayor presión
El análisis del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse revela que más del 60 % de los operativos activos de ICE se concentran en Texas, Arizona y California. En Texas, las acciones se han centrado en el valle del río Grande, mientras que en Arizona, los condados fronterizos de Cochise y Pima registran nuevas incursiones.
En California, las detenciones se han extendido a zonas urbanas como San Diego y Fresno, lo que refleja una política migratoria más agresiva y territorialmente amplia. Para el analista del Cato Institute, David Bier, esta expansión "refuerza la idea de una política de miedo más que una estrategia de seguridad real".
