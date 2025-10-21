- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Olympiacos
- América vs Puebla
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
ALERTA en Massachusetts: ICE detiene a menor de 13 años en Everett y lo traslada sin aviso
ICE detiene a un niño de 13 años en Everett sin informar a su madre, quien exige respuestas. El caso genera indignación y repercusiones legales.
A cualquier madre le gusta recibir una llamada de su hijo, pero para Josiele Berto, una madre brasileña residente en Everett, Massachusetts, esa llamada se convirtió en una pesadilla. Su hijo de 13 años, Arthur Berto, fue arrestado por la policía local y, sin que ella lo supiera, fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y trasladado fuera del estado.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart: reportan insólita SENTENCIA para hombre que cometió gran robo en tienda y tendrá que pagar fuerte indemnización
Desde entonces, Berto solo ha sabido del paradero de su hijo a través de llamadas telefónicas esporádicas. Sin comunicación con ningún funcionario y sin explicaciones claras, su historia ha generado indignación local y atención nacional, convirtiéndose en un símbolo del trato que reciben algunos menores inmigrantes en Estados Unidos.
¿Por qué ICE detuvo a un menor sin notificar a su familia?
El caso comenzó cuando la policía de Everett llamó a Berto para informarle que su hijo había sido arrestado y que debía recogerlo. Sin embargo, al llegar a la estación, le informaron que ICE ya se lo había llevado. No recibió información sobre el paradero de su hijo ni detalles del supuesto motivo de la detención.
ICE detiene a menor de 13 años y se lo lleva sin contactar a la familia.
El alcalde de Everett, Carlo DeMaria, aseguró que la policía actuó ante una "información creíble" sobre una amenaza violenta en la escuela, pero afirmó que no notificaron a ICE. Sin embargo, horas después del arresto, el adolescente fue trasladado sin una orden judicial visible, y sin el conocimiento de su madre ni de su abogado.
Repercusiones legales y reacción comunitaria
La familia, que tiene una solicitud de asilo pendiente desde 2021, presentó una petición de habeas corpus ante un tribunal federal. Un juez exigió al gobierno que explicara la detención de Arthur o le ofreciera una audiencia de fianza, como establece el acuerdo Flores, que protege los derechos de menores inmigrantes detenidos.
Mientras tanto, miembros de la comunidad local se manifestaron exigiendo su liberación. Docentes, concejales y vecinos denunciaron la falta de transparencia y la aparente violación al debido proceso. "¡Arthur debe regresar a casa, ahora!", expresó una profesora durante una reunión del Consejo Municipal de Everett.
- 1
PELIGRO en Walmart: Asaltantes escapan con $200,000 tras AUDAZ ROBO "de película" en supermercado de Tonalá
- 2
ALERTA en Walmart: empleados de tienda en Nuevo México colaboraron con agentes de ICE en una REDADA contra inmigrantes
- 3
Alerta en Walmart del condado de Madison: identifican a hombre acusado de robar una bicicleta de la estación de servicio
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50