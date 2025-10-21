ALERTA en Massachusetts: ICE detiene a menor de 13 años en Everett y lo traslada sin aviso

A cualquier madre le gusta recibir una llamada de su hijo, pero para Josiele Berto, una madre brasileña residente en Everett, Massachusetts, esa llamada se convirtió en una pesadilla. Su hijo de 13 años, Arthur Berto, fue arrestado por la policía local y, sin que ella lo supiera, fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y trasladado fuera del estado.

Desde entonces, Berto solo ha sabido del paradero de su hijo a través de llamadas telefónicas esporádicas. Sin comunicación con ningún funcionario y sin explicaciones claras, su historia ha generado indignación local y atención nacional, convirtiéndose en un símbolo del trato que reciben algunos menores inmigrantes en Estados Unidos.

¿Por qué ICE detuvo a un menor sin notificar a su familia?

El caso comenzó cuando la policía de Everett llamó a Berto para informarle que su hijo había sido arrestado y que debía recogerlo. Sin embargo, al llegar a la estación, le informaron que ICE ya se lo había llevado. No recibió información sobre el paradero de su hijo ni detalles del supuesto motivo de la detención.

ICE detiene a menor de 13 años y se lo lleva sin contactar a la familia.

El alcalde de Everett, Carlo DeMaria, aseguró que la policía actuó ante una "información creíble" sobre una amenaza violenta en la escuela, pero afirmó que no notificaron a ICE. Sin embargo, horas después del arresto, el adolescente fue trasladado sin una orden judicial visible, y sin el conocimiento de su madre ni de su abogado.

Repercusiones legales y reacción comunitaria

La familia, que tiene una solicitud de asilo pendiente desde 2021, presentó una petición de habeas corpus ante un tribunal federal. Un juez exigió al gobierno que explicara la detención de Arthur o le ofreciera una audiencia de fianza, como establece el acuerdo Flores, que protege los derechos de menores inmigrantes detenidos.

Mientras tanto, miembros de la comunidad local se manifestaron exigiendo su liberación. Docentes, concejales y vecinos denunciaron la falta de transparencia y la aparente violación al debido proceso. "¡Arthur debe regresar a casa, ahora!", expresó una profesora durante una reunión del Consejo Municipal de Everett.