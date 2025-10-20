- Hoy:
Cambio de horario en California 2025: cuándo, cómo prepararse y cuáles son los posibles efectos tras el ajuste
AQUÍ todo sobre el cambio de horario en California, el cual marcará el fin del horario de verano (Daylight Saving Time) y el retorno al horario estándar.
California es una ciudad de EE. UU. que sí participa en los ajustes de horario habituales. El Horario de Verano empezó el domingo 9 de marzo, adelantando los relojes una hora. Ahora, el horario terminará el domingo 2 de noviembre, cuando los relojes se atrasen una hora (de 2:00 a.m. a 1:00 a.m.), volviendo a su horario estándar. ¿Esta actualización generará un cambio drástico en el país americano?
Cambio de horario en California 2025: cuándo, cómo prepararse tras el ajuste
Es importante conocer que, el cambio hora en California, en Estados Unidos, incluye su adelanto en marzo y su retraso en el mes de noviembre de este año, los cuales obedecen al sistema nacional de Daylight Saving Time (Horario de Verano) de la nación norteamericana.
Cambio de horario en California 2025: cuándo, cómo prepararse tras el ajuste.
En noviembre 2025, en California se deberán ajustar los relojes manualmente o verificar la configuración automática para evitar confusiones en su rutina y colocar el horario estándar. AQUÍ, los horarios, fechas y más:
- Inicio del horario de verano: empezó el domingo 9 de marzo a las 2:00 a.m., momento en que el reloj se tuvo que adelantar una hora y ajustarse a las 3:00 a.m. en horario local.
- Fin del horario de verano (vuelta al horario estándar): próximo domingo 2 de noviembre a las 2:00 a.m. Los relojes se retrasarán una hora y volverán a la 1:00 a.m.
Consecuencias y posibles efectos del cambio de horario en California
Es bueno conocer que, las ciudades californianas de Los Ángeles, San Francisco y San Diego, las cuales están ubicadas en la zona horaria del Pacific Time (PT), continuarán con las fechas exactas y no realizarán el cambio de horario federal en este año.
Por otro lado, los que realizaron el ajuste en marzo, al iniciar el horario de verano, "perdieron" una hora de sueño al adelantar el reloj; mientras que en noviembre, al regresar al horario estándar, "ganarán" una hora extra al atrasarlo.
Afortunadamente, gran parte de la logística del cambio se realiza de forma automática en la actualidad. Y es que, la mayoría de dispositivos electrónicos están diseñados para realizar el ajuste de la hora de forma autónoma. Con ello, se evita las interrupciones y el riesgo de error para la mayoría de residentes.
