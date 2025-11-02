- Hoy:
ATENCIÓN JUBILADOS: Gobierno de EE.UU. revela el NUEVO MONTO que recibirás desde AHORA
El Gobierno federal aplicará un aumento del 2,8% en los pagos del Seguro Social desde enero de 2026, beneficiando a millones de jubilados y familias en EE.UU.
A partir de enero de 2026, los pagos del Seguro Social en Estados Unidos subirán de manera automática. La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un incremento del 2,8% como parte del ajuste anual por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés), una medida destinada a proteger el ingreso de los jubilados frente al aumento de precios.
Aunque el anuncio se retrasó brevemente por un cierre temporal del Gobierno federal, el organismo aseguró que los beneficios actualizados se reflejarán desde el primer depósito del año.
El aumento del Seguro Social 2026 busca proteger el bolsillo de los jubilados frente a la inflación.
Nuevos montos del Seguro Social en 2026
Los valores estimados que recibirán los beneficiarios son:
- Beneficio máximo de jubilación: U$S 4.152 al mes
- Pago mensual promedio: U$S 2.071
- Beneficio mínimo estimado: U$S 1.125
- Parejas jubiladas: U$S 3.208 mensuales
- Viudos o viudas: U$S 1.919 al mes
Los montos finales pueden variar según el historial laboral, aportes y edad de jubilación de cada beneficiario.
¿Qué significa este ajuste para los jubilados?
Este aumento impactará tanto a quienes ganan la jubilación mínima como a quienes reciben el beneficio máximo. Se mantienen sin cambios las reglas de retiro:
- Quienes se jubilan antes de la edad plena, seguirán recibiendo una reducción permanente
- Quienes postergan su jubilación hasta los 70 años podrán sumar incrementos adicionales
El objetivo, según la SSA, es preservar el poder adquisitivo de los adultos mayores y asegurar ingresos estables en un contexto económico desafiante. Durante las próximas semanas, la agencia dará a conocer el calendario oficial de pagos 2026, con fechas organizadas por tipo de beneficio y número del seguro social.
¿Qué deben hacer los beneficiarios?
- Revisar su cuenta en My Social Security para confirmar el nuevo monto
- Estar atentos a la carta de notificación del COLA que enviará la SSA
- Verificar el calendario de pagos apenas se publique
Los depósitos se actualizarán automáticamente, por lo que no se requiere ningún trámite adicional.
Además de este incremento, expertos recomiendan que los jubilados revisen con frecuencia sus beneficios y derechos complementarios, como los programas de asistencia en alimentos o apoyo médico. Con un panorama económico variable, cualquier ayuda adicional puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de los adultos mayores.
Mientras tanto, especialistas en seguridad social señalan que es fundamental mantenerse informado sobre futuros ajustes y decisiones del Congreso, ya que el sistema del Seguro Social continúa bajo análisis para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Por ahora, el aumento confirmado para 2026 representa un alivio bien recibido por millones de ciudadanos que dependen de este ingreso mes a mes.
