- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Com. Unidos vs Cristal
- Alianza Lima
- Real Madrid vs Valencia
- Al Nassr vs Al Feiha
- Alianza Lima vs Dep. Wanka
- Universitario
- Banco de la Nación
ALERTA inmigrantes en EE. UU.: estas son las visas que te acercan a la Green Card y a mejores opciones en el país
Vale resaltar que las visas que pertenecen a una categoría determinada son las que se consideran aplicables en Estados Unidos. ¿Cuáles son y por qué?
Aviso importante para los extranjeros: confirman que, al menos cuatro tipos de visas en Estados Unidos, podrían facilitarte el proceso para obtener la Green Card en el país americano, también conocida popularmente como tarjeta de residencia permanente. ¿Por qué y qué se debe tomar en cuenta?
PUEDES VER: PELIGRO en Walmart en EE. UU.: reportan agresivas amenazas de saqueos masivos tras fin de los beneficios del programa SNAP
EE. UU.: estas son las visas que te acercan a la Green Card y a mejores opciones en el país
'La Nación' y otros portales web resaltaron un importante anuncio: las visas de la categoría EB (Employment-Based) son fundamentales para quienes buscan establecerse en la nación de Trump mediante el trabajo.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), estas visas hacen posible que los solicitantes obtengan una Green Card, un documento fundamental para poder residir legalmente en el país.
EE. UU.: estas son las 4 visas que te acercan a la Green Card y a mejores opciones en el país americano.
Asimismo, es bueno recalcar que existen diversas subcategorías dentro de esta clasificación, a continuación te mencionamos cuáles son:
- La EB-1: destinada a individuos con habilidades extraordinarias en campos como las ciencias, las artes, la educación, los negocios o el deporte.
- La EB-2: se dirige a profesionales que cuentan con un título avanzado o su equivalente, así como a personas con capacidades excepcionales.
- La EB-3 abarca a trabajadores calificados, profesionales y otros empleados.
- La EB-4 se enfoca en inmigrantes especiales, incluyendo trabajadores religiosos y ciertos empleados gubernamentales.
- La EB-5, que está diseñada para inversionistas que buscan contribuir económicamente a la nación americana.
Este es el monto que se tiene que invertir con la visa EB-5 para obtener luego la Green Card
Bajo este contexto y de acuerdo con la información proporcionada por el sitio oficial del Congreso de EE. UU., para calificar para la obtención de la 'tarjeta verde' es necesario realizar una inversión mínima de US$1.050.000 o de US$800.000 en áreas con alto desempleo o en zonas rurales.
Además, el solicitante debe evidenciar que su emprendimiento generará nuevos empleos en EE. UU. contribuyendo de esta manera al impulso de la industria federal.
- 1
PELIGRO en Walmart en EE. UU.: reportan agresivas amenazas de saqueos masivos tras fin de los beneficios del programa SNAP
- 2
ALERTA inmigrantes en EE. UU.: a partir de HOY, esto sucederá con los extranjeros tras fin de la extensión de permisos de trabajo
- 3
PELIGRO en Walmart de Beatrice: reportan ARRESTO inmediato de hombre acusado de estrangular a mujer al interior de tienda
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50