Aviso importante para los extranjeros: confirman que, al menos cuatro tipos de visas en Estados Unidos, podrían facilitarte el proceso para obtener la Green Card en el país americano, también conocida popularmente como tarjeta de residencia permanente. ¿Por qué y qué se debe tomar en cuenta?

EE. UU.: estas son las visas que te acercan a la Green Card y a mejores opciones en el país

'La Nación' y otros portales web resaltaron un importante anuncio: las visas de la categoría EB (Employment-Based) son fundamentales para quienes buscan establecerse en la nación de Trump mediante el trabajo.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), estas visas hacen posible que los solicitantes obtengan una Green Card, un documento fundamental para poder residir legalmente en el país.

EE. UU.: estas son las 4 visas que te acercan a la Green Card y a mejores opciones en el país americano.

Asimismo, es bueno recalcar que existen diversas subcategorías dentro de esta clasificación, a continuación te mencionamos cuáles son:

La EB-1: destinada a individuos con habilidades extraordinarias en campos como las ciencias, las artes, la educación, los negocios o el deporte.

La EB-2: se dirige a profesionales que cuentan con un título avanzado o su equivalente, así como a personas con capacidades excepcionales.

La EB-3 abarca a trabajadores calificados, profesionales y otros empleados.

La EB-4 se enfoca en inmigrantes especiales, incluyendo trabajadores religiosos y ciertos empleados gubernamentales.

La EB-5, que está diseñada para inversionistas que buscan contribuir económicamente a la nación americana.

Este es el monto que se tiene que invertir con la visa EB-5 para obtener luego la Green Card

Bajo este contexto y de acuerdo con la información proporcionada por el sitio oficial del Congreso de EE. UU., para calificar para la obtención de la 'tarjeta verde' es necesario realizar una inversión mínima de US$1.050.000 o de US$800.000 en áreas con alto desempleo o en zonas rurales.

Además, el solicitante debe evidenciar que su emprendimiento generará nuevos empleos en EE. UU. contribuyendo de esta manera al impulso de la industria federal.