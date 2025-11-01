ALERTA inmigrantes en California: estudiante colombiano FUE ARRESTADO por ICE tras acudir a cita por la Green Card

Lo que debía ser una cita de rutina terminó en una detención federal. Esteban Danilo Quiroga-Chaparro, un joven colombiano de 21 años y estudiante del Chabot College en California, acudió el 22 de octubre a una cita migratoria en San Francisco para avanzar en su proceso de Green Card, pero terminó arrestado por agentes del ICE dentro de las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Su pareja, Jacob Ryan Rojas, relató que ambos esperaban continuar con el trámite de residencia permanente cuando funcionarios migratorios lo trasladaron sin previo aviso. Minutos después, su localización móvil mostró que había sido detenido, y poco más tarde fue enviado al centro de detención Golden State Annex, donde permanece bajo custodia.

Versiones opuestas del arresto

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que el arresto se debió a que Quiroga-Chaparro no se presentó en varias ocasiones a los controles migratorios requeridos. Según la portavoz Tricia McLaughlin, ICE actuó conforme a una orden de detención vigente.

Sin embargo, Rojas negó esta versión. Aseguró que su esposo nunca incumplió una cita programada y que el sistema de monitoreo Bi Smart Link, utilizado por ICE para realizar videollamadas aleatorias, podría haber generado un error de registro. "Esteban siempre respondía o devolvía las llamadas", declaró su pareja, quien calificó el arresto como "una injusticia burocrática".

El camino de Esteban: de Colombia a Estados Unidos

Esteban llegó a Estados Unidos el 14 de abril de 2023 tras huir de Colombia por persecución debido a su orientación sexual. Solicitó asilo político y obtuvo libertad condicional humanitaria al demostrar temor creíble de regresar a su país. En California, se matriculó en el Chabot College, donde estudiaba inglés como segundo idioma, y trabajaba en diseño y medios digitales.

En 2024, la pareja inició el proceso de ajuste de estatus migratorio, presentando el formulario I-130 para acreditar su vínculo familiar y preparándose para completar el I-485, el trámite final para obtener la residencia permanente. Según su pareja, no tenía antecedentes criminales ni infracciones de tránsito, lo que hace aún más desconcertante su detención.

Condiciones de detención y búsqueda de justicia

Desde su traslado al Golden State Annex, Rojas denunció las condiciones difíciles del centro, donde "más de cien personas comparten una sala con acceso limitado a baños, duchas y dispositivos de comunicación". Su caso fue reasignado del tribunal de San Francisco al de Adelanto, California, y la próxima audiencia está prevista para el 4 de noviembre.

Mientras tanto, familiares y amigos iniciaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los costos legales. "Esteban hizo todo correctamente y aun así está tras las rejas", expresó Rojas, quien espera que el caso genere conciencia sobre la situación de los inmigrantes LGBTQ+ y los fallos del sistema migratorio estadounidense.