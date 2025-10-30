TRAGEDIA para inmigrantes en EE. UU.: costarricense FALLECE tras ser deportado en estado vegetativo por ICE

En un contexto donde las políticas migratorias de Estados Unidos siguen siendo cada vez más duras y deshumanizantes, una nueva tragedia ha dejado consternada a la comunidad internacional. Randall Gamboa, un inmigrante costarricense, falleció tras ser deportado en estado vegetativo por ICE, incapaz de caminar ni de alimentarse por sí mismo. Su muerte, resultado de un presunto trato negligente, resalta la grave realidad que enfrentan los inmigrantes bajo la custodia de las autoridades estadounidenses.

Este trágico suceso ha conmocionado a muchos, revelando una vez más la violencia institucional que afecta a quienes buscan una vida mejor en Estados Unidos. La familia de Randall, devastada por su pérdida, ha alzado la voz exigiendo justicia. Aseguran que no descansarán hasta esclarecer la tragedia que les arrebató a uno de sus seres más queridos, y están dispuestos a llevar el caso ante instancias internacionales.

Costarricense fallece tras ser deportado en estado vegetativo por ICE

Randall Gamboa, un inmigrante costarricense de 52 años, fue arrestado en febrero por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas después de cruzar la frontera desde México. Durante su tiempo bajo custodia de ICE, la familia de Gamboa perdió contacto con él durante semanas. Aunque él solía llamar a casa a diario, en junio dejó de hacerlo. Fue solo después de un largo periodo de incertidumbre que la familia fue informada de que Randall había sufrido un quebrantamiento de salud. Cuando finalmente lograron localizarlo, lo encontraron en un estado crítico e irreconocible.

Randall fue deportado de regreso a Costa Rica el 3 de septiembre, en un vuelo ambulancia financiado por ICE. Cuando su familia lo recibió en el aeropuerto, ya se encontraba en un estado vegetativo, con encefalopatía, rabdomiólisis y otras complicaciones graves que le impedían caminar, hablar y, en muchos casos, ni siquiera alimentarse por sí mismo. Fue hospitalizado inmediatamente, pero tras casi dos meses de lucha, Randall falleció el 26 de octubre en un hospital de Pérez Zeledón, Costa Rica.

La familia exige justicia internacional

La muerte de Randall Gamboa ha generado una ola de indignación entre su familia y la comunidad costarricense. La familia ha solicitado respuestas a las autoridades estadounidenses, acusando a ICE de maltrato y negligencia en el tratamiento de Randall durante su detención. Además, la familia está considerando llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando que se visibilice la inhumanidad del trato recibido por su ser querido.

El gobierno de Costa Rica también ha sido presionado para exigir explicaciones a Estados Unidos. A pesar de las declaraciones de las autoridades costarricenses, incluyendo el Ministro de Relaciones Exteriores Arnoldo André, que afirmó que elevarían el tema a nivel diplomático, la familia siente que el gobierno de su país no está haciendo lo suficiente. Según Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, la falta de respuestas claras por parte de Estados Unidos es un "silencio cómplice".