PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: Donald Trump prepara cambios en ICE para aumentar los ARRESTOS MIGRATORIOS en el país

El Gobierno de Donald Trump prepara una nueva reestructuración dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en medio de la frustración por no alcanzar las metas de arrestos migratorios fijadas a comienzos de año. Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguran que se evalúa reemplazar a directores regionales que no han cumplido con los objetivos de detención establecidos.

La administración estableció una meta de 3.000 arrestos diarios, una cifra históricamente alta para una agencia limitada por personal y recursos. Aunque ICE ha incrementado sus operaciones, el Gobierno considera que los resultados aún son insuficientes. "El presidente está comprometido con reforzar la aplicación de las leyes migratorias y expulsar a criminales extranjeros", afirmó la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

Posible reemplazo de directores por agentes de la Patrulla Fronteriza

De acuerdo con fuentes oficiales, la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) discuten reemplazar a varios jefes de campo de ICE por agentes de la Patrulla Fronteriza, con el objetivo de acelerar los arrestos y aumentar la efectividad en las redadas. Actualmente, ICE cuenta con 25 oficinas de campo en todo el país, y al menos una docena podría ver cambios en su dirección.

La medida busca replicar el modelo aplicado por Gregory Bovino, jefe del sector El Centro y figura clave en la ofensiva migratoria de la administración Trump. Más de 1.500 agentes de la Patrulla Fronteriza han sido desplegados para asistir a ICE en todo Estados Unidos, protagonizando algunas de las operaciones más agresivas y polémicas del último año.

Trump impulsa cambios en ICE para aumentar arrestos migratorios.

Tensiones dentro de ICE y críticas por el aumento de redadas

El plan de Donald Trump ha generado tensiones dentro del propio ICE. Algunos funcionarios consideran que la presión para cumplir cuotas diarias de arrestos podría llevar a abusos de autoridad y errores en la detención de inmigrantes legales o con residencia temporal. Legisladores demócratas y organizaciones de derechos civiles también han criticado la estrategia, calificándola como un intento de militarizar la política migratoria.

Las redadas más recientes en ciudades como Chicago, Oakland y Phoenix han provocado protestas y enfrentamientos con manifestantes. Videos difundidos en redes sociales muestran a agentes apuntando armas hacia civiles durante los operativos. A pesar de las críticas, el Gobierno insiste en que se trata de un esfuerzo por “mantener el orden y proteger la seguridad nacional”.

Un panorama incierto para las comunidades inmigrantes

Con este nuevo impulso a la aplicación de las leyes migratorias, la administración Trump deja claro su objetivo: endurecer las deportaciones y aumentar el número de detenciones en territorio estadounidense. Abogados y activistas advierten que los próximos meses podrían marcar un aumento sin precedentes en arrestos migratorios, especialmente en ciudades con alta población latina.

Mientras tanto, las comunidades inmigrantes se preparan para un periodo de incertidumbre y miedo. "El mensaje es claro: la prioridad no es la seguridad, sino la persecución", señaló un portavoz de la organización American Immigration Council.