ALERTA, ciudadanos en EE. UU.: estos billetes de dólar ya no serán aceptados ni canjeados en ningún logar del país
La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos informó qué billetes de dólar ya no podrán cambiarse ni usarse en bancos, tiendas o casas de cambio.
Aunque el dólar estadounidense sigue siendo la moneda oficial y más usada del país, no todos los billetes conservarán su valor. Las autoridades financieras de Estados Unidos informaron que algunos ejemplares ya no serán aceptados en bancos, tiendas o casas de cambio, por lo que es importante saber cuáles podrían quedar fuera de circulación.
Cada año, la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos (BEP por sus siglas en inglés), recibe más de 22 mil solicitudes de cambio de billetes dañados. Sin embargo, no todos los casos son aprobados. El organismo advirtió que existen billetes mutilados o alterados que no califican para el canje y serán destruidos o retenidos como evidencia.
Billetes de dólar que ya no serán aceptados o canjeados
El BEP estableció que los billetes mutilados, aquellos que presentan daños por fuego, agua, productos químicos o incluso animales, podrán ser revisados para determinar si conservan valor. Sin embargo, hay casos en los que el canje no se permitirá bajo ninguna circunstancia.
Estos billetes de dólar ya no serán aceptados ni canjeados.
Un billete será rechazado si muestra daños intencionales, si fue alterado, modificado o está vinculado con actividades fraudulentas o criminales. También quedarán fuera los fragmentos que no correspondan a moneda estadounidense o aquellos que no prueben de forma suficiente que el resto del billete fue destruido.
Cuándo un billete de dólar sí puede cambiarse
Por otro lado, los billetes de dólar cambiables son aquellos que conservan más del 50 % de su estructura original o cuando se puede comprobar que el resto fue destruido por accidente. En esos casos, el BEP permite realizar el canje gratuito, tanto para personas como para instituciones.
Desde su fundación en 1862, la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos desempeña un papel clave en la producción de billetes de alta seguridad y en la prevención del fraude, manteniendo la confianza global en el dólar estadounidense. Si deseas saber cómo iniciar el proceso de cambio, puedes hacerlo directamente a través del portal oficial del BEP.
