ALERTA, inmigrantes en California: Gavin Newsom no descarta operativos del ICE durante las elecciones del 4 de noviembre

California se prepara para una jornada electoral marcada por la tensión y la incertidumbre. Las comunidades latinas e inmigrantes del Estado temen posibles operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el referéndum de la Proposición 50, previsto para el próximo 4 de noviembre. La medida, que redefine los distritos electorales del Estado, podría influir en el equilibrio político local y nacional.

El gobernador Gavin Newsom encendió las alarmas al declarar que no puede descartar un despliegue del ICE o de la Patrulla Fronteriza en los centros de votación. Aunque la agencia federal no ha confirmado operaciones, las declaraciones del mandatario demócrata han generado miedo entre los votantes latinos, que representan una cuarta parte del electorado californiano.

Miedo entre los votantes latinos ante posibles redadas del ICE

El temor se ha extendido entre los inmigrantes latinos y ciudadanos de origen hispano que planean votar en persona. Líderes comunitarios denuncian que la sola posibilidad de ver agentes federales en los polling places podría disuadir a muchos de acudir a las urnas, incluso a quienes tienen ciudadanía estadounidense.

De acuerdo con una encuesta de la Fundación de la Comunidad Latina, el 53% de los votantes latinos registrados planea votar en persona, pero más de dos tercios admiten preocupación por una eventual presencia del ICE o de la Patrulla Fronteriza en los centros electorales. Activistas califican esta situación como un intento de intimidación y supresión del voto, especialmente en condados con mayoría hispana como Los Ángeles, Orange y Fresno.

Posición oficial del gobierno y respuesta del ICE

En declaraciones a medios locales, Newsom advirtió que podrían observarse "miembros del ejército y agentes federales dentro y alrededor de los lugares de votación". Según el gobernador, estas acciones buscan desalentar la participación de votantes demócratas y reforzar el control republicano en el Congreso. Sin embargo, no presentó evidencia concreta de que los operativos estén planeados.

Por su parte, un portavoz del ICE aseguró que la agencia "no tiene operaciones planificadas en centros de votación", aunque reconoció que si un agente sigue a un "extranjero criminal y peligroso" hasta un lugar de votación, el arresto podría realizarse allí mismo. Mientras tanto, el Departamento de Justicia anunció que desplegará personal en condados con alta presencia latina para "garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral".