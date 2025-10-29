ALERTA inmigrantes en EE. UU.: más de 2 millones han abandonado el país bajo nuevas políticas migratorias

En los últimos meses, el sistema de inmigración y deportaciones en Estados Unidos ha experimentado un cambio drástico. Bajo las nuevas políticas migratorias impulsadas por el gobierno federal, más de 2 millones de inmigrantes indocumentados han salido del país, marcando un récord histórico en menos de un año. Este fenómeno refleja tanto el endurecimiento de las medidas de control como la aparición de nuevas herramientas tecnológicas que facilitan las salidas voluntarias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que una parte significativa de estas salidas se realizó mediante la aplicación CBP Home, una plataforma que permite a los migrantes sin estatus legal gestionar su partida sin ser arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta estrategia busca descongestionar los procesos judiciales y reducir los costos asociados a las deportaciones tradicionales.

La app CBP Home y el auge de las autodeportaciones digitales

Según datos oficiales, más de 1,6 millones de personas se autodeportaron utilizando CBP Home, una aplicación diseñada para ofrecer una alternativa voluntaria al proceso de deportación. A través de ella, los inmigrantes pueden registrar su intención de salida, recibir asistencia para el viaje e incluso acceder a un bono económico de 1.000 dólares, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos por el DHS.

Más de 2 millones de inmigrantes indocumentados han salido de EE. UU.

Este programa representa un giro importante en la forma en que Estados Unidos gestiona la migración irregular. En lugar de depender exclusivamente de redadas y detenciones, el gobierno ha optado por fomentar salidas voluntarias, promoviendo una transición más ordenada y menos conflictiva para quienes deciden regresar a sus países de origen.

Deportación forzada: el proceso tradicional del ICE

Aunque el número de autodeportaciones ha crecido significativamente, las deportaciones forzadas continúan siendo una parte esencial del sistema migratorio estadounidense. Este procedimiento se lleva a cabo cuando un juez de inmigración emite una orden de expulsión, generalmente después de un arresto por parte de ICE o tras el incumplimiento de leyes migratorias. En estos casos, el migrante puede ser detenido, trasladado a un centro de detención y finalmente deportado a su país de origen.

Según cifras oficiales, más de 400.000 personas han sido deportadas por vías tradicionales en lo que va del año. A diferencia de la salida voluntaria, la deportación forzada puede tener consecuencias legales más graves, como la prohibición de reingreso al país durante varios años. Este proceso también representa un alto costo operativo para el gobierno, lo que explica el creciente interés en mecanismos alternativos como CBP Home.