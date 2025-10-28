POLÉMICA entre Nicolás Maduro y periodistas de EE. UU.: líder venezolano CANCELA entrevista con CBS a último minuto

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, canceló una esperada entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS apenas minutos antes de que comenzara, según confirmó el canal a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter). El encuentro había sido pactado tras varios meses de negociaciones entre el régimen y el equipo periodístico.

Según CBS, el propio equipo de Maduro eligió la hora y el lugar: el salón de baile de un hotel muy concurrido en Caracas, pero la entrevista fue suspendida a último momento por decisión del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien alegó que "ya no era seguro" continuar con el encuentro.

Maduro cancela su entrevista con CBS en Caracas

El material difundido por CBS News muestra cómo los periodistas se encontraban listos para iniciar la entrevista cuando el equipo del mandatario ordenó su cancelación sin explicación pública. Dos días después, Maduro participó en un acto político en Caracas por el Día de los Pueblos Indígenas, lo que generó nuevas críticas sobre su rechazo a la prensa internacional.

Nicolás Maduro canceló una entrevista con CBS minutos antes de comenzar.

Esta decisión se suma a una larga lista de episodios que reflejan el control del régimen chavista sobre la libertad de expresión. Diversos organismos internacionales denuncian que el gobierno venezolano mantiene un entorno hostil para los periodistas, caracterizado por la censura, la intimidación y la falta de acceso a información oficial.

Venezuela, entre los países con menor libertad de prensa

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), Venezuela figura entre los países con menor libertad de prensa en América Latina. Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha documentado detenciones arbitrarias, confiscación de equipos y la expulsión de corresponsales extranjeros en los últimos años.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que el gobierno de Maduro mantiene un clima de hostilidad hacia los medios independientes, restringiendo la información crítica y consolidando un discurso único oficialista. Este nuevo incidente con CBS refuerza la percepción internacional de aislamiento y opacidad del régimen venezolano.