- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Al Nassr vs Al Ittihad
- Mineiro vs Ind. del Valle
- Banco de la Nación
Bill Gates enciende la polémica mundial: "El cambio climático NO será el fin de la humanidad"
Bill Gates afirma que el cambio climático no acabará con la humanidad y propone priorizar la lucha contra el hambre y las enfermedades.
El magnate tecnológico Bill Gates sorprendió al mundo al plantear que la crisis climática, aunque grave, no provocará la extinción humana. Por ello, propone una redistribución de recursos hacia problemas más urgentes y mortales. Según Gates, las inversiones climáticas actuales no siempre están bien dirigidas y deben complementarse con acciones que alivien el sufrimiento inmediato de millones de personas.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: el NUEVO MÉTODO para conseguir la ciudadanía de EE. UU. en tiempo récord sorprende a miles de latinos
Científicos alertan sobre riesgos del cambio climático.
“La prioridad debe ser salvar vidas ahora”
Gates advirtió que los recortes aplicados por la administración Trump a los programas de ayuda humanitaria amenazan la lucha contra el hambre y las enfermedades prevenibles en los países más pobres. Su mensaje busca que gobiernos y filántropos enfoquen más recursos en mejorar la calidad de vida de quienes ya enfrentan condiciones extremas, sin abandonar los objetivos climáticos.
Científicos y especialistas en clima reaccionaron con preocupación. Argumentan que muchas de las tragedias que Gates quiere atender tienen una conexión directa con el calentamiento global. Advierten que separar las crisis podría retrasar soluciones clave y agravar la situación en regiones altamente vulnerables al clima. Si bien Gates insiste en que la transición energética debe continuar, considera necesario reenfocar prioridades antes de que los recortes presupuestarios generen daños irreversibles en la salud global y en la seguridad alimentaria.
¿Por qué este cambio de discurso importa ahora?
La declaración llega previo a la COP30, donde se definirán compromisos vitales para el futuro del planeta. Su postura promete un intenso debate sobre qué batallas deben librarse primero. Además, expertos en temas migratorios recomiendan que los solicitantes revisen constantemente la información oficial de USCIS, ya que los montos y tiempos de procesamiento pueden seguir cambiando. Estar actualizado es clave para evitar retrasos o pérdidas económicas innecesarias al presentar los formularios.
Mientras tanto, organizaciones de ayuda comunitaria han intensificado sus campañas para brindar asesoría a quienes están planificando su proceso migratorio. Su objetivo es que ningún inmigrante se vea afectado por desconocimiento y pueda preparar con anticipación los recursos necesarios para avanzar con sus trámites en Estados Unidos.
- 1
PELIGRO para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: NUEVA EXIGENCIA para todos los extranjeros que ingresen o salgan del país
- 2
ALERTA en Walmart de South Street: ICE detiene al menos 2 personas en operativo a exteriores de una tienda en Long Beach
- 3
ALERTA por los beneficios SNAP en EE. UU.: no se entregarán más a partir del 1 de noviembre y USDA preocupa con revelación
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50