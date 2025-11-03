En un popular estado de Estados Unidos, Alaska, la llegada del invierno está cada vez más cerca y se manifiesta mediante los paisajes cubiertos de hielo, pero no solo trae consigo el frío, sino también una noticia esperada por miles de habitantes: se confirmó la fecha del próximo pago del Dividendo del Fondo Permanente de Alaska (PFD). ¿De qué se trata y quiénes son los beneficiados?

Este apoyo económico, que se ha convertido en uno de los más esperadas en EE. UU., va más allá de ser un simple abono en las cuentas bancarias; sino que representa una manera distinta de distribuir la riqueza generada por los recursos naturales de la región estadounidense. A continuación, más detalles.

Calendario de noviembre del Fondo Permanente: en esta fecha, recibirás 1,000 dólares

Medios internacionales y la División del Fondo Permanente informaron que el próximo desembolso de 1.000 dólares se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2025. Este importante pago está destinado a los residentes que tengan su solicitud marcada como "Elegible – No Pagado" hasta el 12 de noviembre.

Asimismo, aquellos que cumplan con los criterios establecidos obtendrán el depósito en sus cuentas bancarias, esto durante la semana del Día de Acción de Gracias, lo que representa un alivio significativo para todos los gastos de fin de año. Bajo este contexto, es importante saber que, para este año, se determinó que el dividendo será de US$1.000 por residente.

Aunque en años anteriores los pagos superaron los US$3.000, el monto actual sigue siendo un aporte importante para cubrir gastos cotidianos, que van desde facturas hasta alimentos y transporte, especialmente en un estado donde el costo de vida es generalmente más elevado que en otras regiones del país americano.

Requisitos para recibir el Fondo Permanente en Alaska, EE. UU.

También es bueno saber los requisitos que debes tomar en cuenta para acceder al Fondo Permanente en la nación de Trump: