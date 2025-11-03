- Hoy:
ALERTA, inmigrantes afectados por el corte de SNAP: solicita hoy despensas gratis de estos bancos de alimentos en California
Si tu beneficio de SNAP ha sido suspendido, los bancos de alimentos en California pueden ofrecerte ayuda; aquí puedes localizar el más cercano.
Ante la falta de acuerdo en el Congreso de Estados Unidos sobre el presupuesto federal, se avecina un posible cierre del gobierno que afectaría directamente al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esto podría implicar que los beneficios correspondientes a noviembre no se otorguen, dejando a millones de personas en una situación económica complicada.
Los bancos de alimentos buscan combatir el hambre y disminuir el desperdicio de comida.
PUEDES VER: ALERTA con la buena noticia sobre los beneficios SNAP: jueces aclaran a Trump que debe brindar la ayuda alimentaria ESTA SEMANA
En este contexto, los bancos de alimentos de California se preparan para atender a un mayor número de personas que enfrentarán dificultades para acceder a alimentos, especialmente familias con niños y adultos mayores.
Bancos de alimentos en California: ¿dónde se repartirán despensas gratuitas tras el recorte de SNAP?
Si estás afectado por la interrupción del SNAP, los bancos de alimentos de California están listos para ayudarte. Según la información de CA Food Banks, compartida por MAG, estos centros distribuyen alimentos y productos de higiene de manera gratuita, y ofrecen apoyo a quienes más lo necesitan.
A continuación, te compartimos una lista completa de bancos de alimentos en todo el estado, con sus números de contacto, para que puedas localizar el más cercano.
- Alameda County Community Food Bank: (510) 635-3663
- Food Bank of El Dorado County: (530) 621-9950
- Food Bank of Northern Nevada (Alpine): (775) 331-3663
- Interfaith Council of Amador: (209) 267-9006
- Community Action Agency of Butte County – North State Food Bank (Butte): (530) 712-2600
- The Resource Connection Food Bank (Calaveras): (209) 754-1257
- Community Action Agency of Butte County – North State Food Bank (Colusa): (530) 712-2600
- Food Bank of Contra Costa & Solano: (855) 309-3663
- Rural Human Services (Del Norte): (707) 464-7441
- Feeding the Foothills (El Dorado): (916) 783-0481
- Food Bank of El Dorado County: (530) 621-9950
- Food Bank of Northern Nevada (El Dorado): (775) 331-3663
- Central California Food Bank (Fresno): (559) 237-3663
- Community Action Agency of Butte County – North State Food Bank (Glenn): (530) 712-2600
- Food for People (Humboldt): (707) 445-3166
- Imperial Valley Food Bank: (760) 370-0966
- Food Bank of Northern Nevada (Inyo): (775) 331-3663
- Inyo Mono Advocates for Community Action (IMACA): (760) 873-8557
- Community Action Partnership of Kern: (661) 398-4520
- Kings Community Action Organization: (559) 582-4386
- Clearlake Gleaners Inc: (707) 263-8082
- Food Bank of Northern Nevada (Lassen): (775) 331-3663
- Los Angeles Regional Food Bank: (323) 234-3030
- Westside Food Bank (Los Ángeles): (310) 828-6016
- Madera County Food Bank: (559) 674-1482
- SF-Marin Food Bank: (415) 282-1900
- Merced County Food Bank (Mariposa): (209) 726-3663
- Mendocino Food & Nutrition Program – The Fort Bragg Food Bank: (707) 964-9404 / 9409
- Merced County Food Bank: (209) 726-3663
- Food Bank of Northern Nevada (Modoc): (775) 331-3663
- Food Bank of Northern Nevada (Mono): (775) 331-3663
- Inyo Mono Advocates for Community Action (IMACA): (760) 873-8557
- Food Bank for Monterey County: (831) 758-1523
- Community Action of Napa Valley Food Bank: (707) 253-6128
- Feeding the Foothills (Nevada): (916) 783-0481
- Food Bank of Nevada County: (530) 272-3796
- Food Bank of Northern Nevada: (775) 331-3663
- Orange County Food Bank: (714) 897-6670
- Second Harvest Food Bank Orange County: (949) 653-2900
- Feeding the Foothills (Placer): (916) 783-0481
- Food Bank of Northern Nevada (Placer): (775) 331-3663
- Community Action Agency of Butte County – North State Food Bank (Plumas): (530) 712-2600
- Food Bank of Northern Nevada (Plumas): (775) 331-3663
- Feeding America Riverside San Bernardino: (951) 359-4757
- FIND – Food In Need of Distribution (Riverside): (760) 775-3663
- Sacramento Food Bank and Family Services: (916) 456-1980
- Community Food Bank of San Benito County: (831) 637-0340
- Community Action Partnership of San Bernardino County: (909) 723-1500
- Feeding America Riverside San Bernardino: (951) 359-4757
- Feeding San Diego: (858) 452-3663
- The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank: (858) 527-1419
- SF-Marin Food Bank: (415) 282-1900
- Emergency Food Bank (San Joaquin): (209) 464-7369
- Second Harvest of the Greater Valley: (209) 239-2091
- SLO Food Bank: (805) 238-4664
- Second Harvest of Silicon Valley (San Mateo): (1-800-984-3663)
- Foodbank of Santa Barbara: (805) 967-5741
- Second Harvest of Silicon Valley (Santa Clara): (1-800-984-3663)
- Second Harvest Food Bank Santa Cruz County: (831) 722-7110
- Dignity Health Connected Living (Shasta): (530) 226-3073
- Community Action Agency of Butte County – North State Food Bank (Sierra): (530) 712-2600
- Food Bank of Northern Nevada (Sierra): (775) 331-3663
- Great Northern Services (Siskiyou): (530) 938-4115
- Redwood Empire Food Bank (Sonoma): (707) 523-7900
- Second Harvest of the Greater Valley (Stanislaus): (209) 239-2091
- Yuba-Sutter Food Bank: (530) 673-3834
- Community Action Agency of Butte County – North State Food Bank (Tehama): (530) 712-260
- Trinity County Food Bank: (530) 739-0983
- FoodLink for Tulare County: (559) 651-3663
- ATCAA Food Bank – Tuolumne County: (209) 984-3960
- FOOD Share of Ventura County: (805) 983-7100
- Yolo Food Bank: (530) 668-0690
- Yuba-Sutter Food Bank: (530) 673-3834
Estos centros no solo ofrecen despensas, sino también información sobre programas de asistencia y apoyo comunitario. Si necesitas ayuda inmediata, puedes llamar al 2-1-1, un servicio gratuito disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que ofrece orientación y asistencia en tu área.
¿Cómo puedes apoyar a los bancos de alimentos en California?
Además de recibir asistencia, puedes apoyar a tu comunidad ofreciendo tu tiempo como voluntario o donando alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. Cada aporte, por pequeño que sea, ayuda a que más familias puedan superar esta emergencia alimentaria causada por la interrupción de SNAP.
Los bancos de alimentos de California están comprometidos a garantizar que nadie pase hambre durante esta crisis, y tu colaboración es fundamental para que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.
