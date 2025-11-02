ALERTA con la buena noticia sobre los beneficios SNAP: jueces aclaran a Trump que debe brindar la ayuda alimentaria ESTA SEMANA

Una reciente decisión judicial brindaría alivio a millones de estadounidenses que dependen de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Dos jueces federales determinaron que la administración Trump no puede suspender la entrega de esta ayuda alimentaria, garantizando que las familias de bajos ingresos continúen recibiendo apoyo durante el cierre parcial del gobierno.

Jueces exigen a Donald Trump entregar beneficios SNAP esta semana

Las resoluciones judiciales establecen que el gobierno debe recurrir a fondos de contingencia para garantizar el pago de los beneficios del programa SNAP. Actualmente, alrededor de 42 millones de estadounidenses dependen de este programa, que proporciona tarjetas de débito recargables para la compra de alimentos básicos.

Los jueces John McConnell, de Rhode Island, e Indira Talwani, de Massachusetts, ofrecieron alternativas claras para la administración:

Pagar los beneficios completos usando reservas de emergencia y otros fondos disponibles del Departamento de Agricultura (USDA).

Realizar pagos parciales esta semana si no se pueden cubrir todas las prestaciones de inmediato.

¿Qué impacto tiene el cierre del gobierno de EE. UU. en la ayuda alimentaria?

Desde el 1 de octubre, el cierre parcial del gobierno federal ha paralizado los fondos para SNAP, aunque algunos estados continúan gestionando el programa a nivel local. El USDA advirtió que los recursos se han agotado, lo que generó preocupación por la entrega de los beneficios en noviembre.

Cada familia de cuatro integrantes recibe, en promedio, 715 dólares al mes, lo que equivale a aproximadamente 6 dólares diarios por persona. Aunque varios estados están dispuestos a cubrir el déficit con fondos propios, el gobierno federal señaló que no los reembolsará.

La respuesta de la administración Trump y sus próximos pasos

El presidente Trump indicó que había solicitado orientación legal sobre cómo financiar SNAP de manera legítima y aseguró que, si recibe la autorización judicial, facilitará los fondos. Según el fallo de la jueza Talwani, el Congreso ya contempló que el programa podría recibir financiamiento adicional en caso de escasez, por lo que la administración "se equivocó al pensar que no podía usar el fondo de contingencia".

Incluso usando estas reservas, solo se podría cubrir cerca del 60% de los beneficiarios de manera completa, según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP). Sin embargo, los jueces dejaron claro que al menos los pagos parciales deben realizarse esta semana, con la posibilidad de completar los montos en su totalidad antes del lunes 3 de noviembre de 2025.