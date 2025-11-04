Aviso importante: recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer una nueva regulación que pone fin a las extensiones automáticas de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para todos los extranjeros que busquen renovar su permiso de trabajo en el país americano.

Esta sorpresiva medida entró en vigor el pasado 30 de octubre de 2025, marcando de esta forma un importante cambio en el proceso de renovación de estos documentos. ¿A quiénes perjudica? ¿Cómo será el nuevo proceso y qué medidas se han adoptado?

Nuevas medidas y cancelación de extensiones de permisos laborales en EE. UU.

Esta última de decisión de la agencia estadounidense tiene como objetivo fortalecer la verificación y evaluación de antecedentes, esto con la finalidad de poder salvaguardar la seguridad nacional y pública.

Cabe precisar que, antes, la renovación del permiso de trabajo dentro del plazo estipulado aseguraba una extensión automática de la validez del documento anterior y, con ello, los inmigrantes continuaban laborando legalmente, pero ahora deben realizar una nueva solicitud.

Además, la antigua política proporcionaba estabilidad y continuidad laboral a miles de personas que aguardan la resolución de sus casos migratorios. El permiso de trabajo (EAD) actuaba como una solución temporal, permitiendo a los beneficiarios realizar actividades laborales mientras el gobierno revisaba solicitudes que podrían resultar en la obtención de la residencia permanente, tales como el asilo político, el ajuste de estatus o las peticiones laborales.

Repercusiones frente a la nueva regla que interpuso la administración de Trump

Por otro lado, los abogados especializados en inmigración han señalado que la eliminación de las extensiones automáticas podría acarrear repercusiones fuertes para los trabajadores inmigrantes y las empresas que dependen de su mano de obra.

"Esta medida, aunque justificada en nombre de la seguridad, impactará directamente la estabilidad laboral y económica de miles de familias inmigrantes que contribuyen legalmente al país. Un simple retraso en la renovación podría dejar a profesionales sin autorización para trabajar durante semanas o meses, generando incertidumbre y pérdidas para los empleadores estadounidenses", expresó Jean-Paul Castro, abogado de inmigración y fundador de CALAM Immigration Law PLLC.