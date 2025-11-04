- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Liverpool vs Real Madrid
- PSG vs Bayern Munich
- Universitario
- Alianza Lima
- Alemania vs Colombia
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
ALERTA con tu estatus en EE. UU.: Trump anuncia nuevas medidas y cancela extensiones automáticas de permisos laborales en el país
Trump tomó una fuerte decisión que impacta a miles de trabajadores inmigrantes en EE. UU., esto luego de cancelar las extensiones de permisos laborales.
Aviso importante: recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer una nueva regulación que pone fin a las extensiones automáticas de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para todos los extranjeros que busquen renovar su permiso de trabajo en el país americano.
PUEDES VER: PELIGRO en Walmart de Beatrice: reportan ARRESTO inmediato de hombre acusado de estrangular a mujer al interior de tienda
Esta sorpresiva medida entró en vigor el pasado 30 de octubre de 2025, marcando de esta forma un importante cambio en el proceso de renovación de estos documentos. ¿A quiénes perjudica? ¿Cómo será el nuevo proceso y qué medidas se han adoptado?
Nuevas medidas y cancelación de extensiones de permisos laborales en EE. UU.
Esta última de decisión de la agencia estadounidense tiene como objetivo fortalecer la verificación y evaluación de antecedentes, esto con la finalidad de poder salvaguardar la seguridad nacional y pública.
Cabe precisar que, antes, la renovación del permiso de trabajo dentro del plazo estipulado aseguraba una extensión automática de la validez del documento anterior y, con ello, los inmigrantes continuaban laborando legalmente, pero ahora deben realizar una nueva solicitud.
Nuevas medidas y cancelación de extensiones de permisos laborales en EE. UU.
Además, la antigua política proporcionaba estabilidad y continuidad laboral a miles de personas que aguardan la resolución de sus casos migratorios. El permiso de trabajo (EAD) actuaba como una solución temporal, permitiendo a los beneficiarios realizar actividades laborales mientras el gobierno revisaba solicitudes que podrían resultar en la obtención de la residencia permanente, tales como el asilo político, el ajuste de estatus o las peticiones laborales.
Repercusiones frente a la nueva regla que interpuso la administración de Trump
Por otro lado, los abogados especializados en inmigración han señalado que la eliminación de las extensiones automáticas podría acarrear repercusiones fuertes para los trabajadores inmigrantes y las empresas que dependen de su mano de obra.
"Esta medida, aunque justificada en nombre de la seguridad, impactará directamente la estabilidad laboral y económica de miles de familias inmigrantes que contribuyen legalmente al país. Un simple retraso en la renovación podría dejar a profesionales sin autorización para trabajar durante semanas o meses, generando incertidumbre y pérdidas para los empleadores estadounidenses", expresó Jean-Paul Castro, abogado de inmigración y fundador de CALAM Immigration Law PLLC.
- 1
ALERTA para inmigrantes en EE. UU: SUSPENDEN renovaciones automáticas de permisos de trabajo temporales
- 2
ALERTA en Walmart: un joven de 18 años pateó el carrito de compras de un hombre y murió tras altercado
- 3
ALERTA por colapso del programa SNAP: esto pasará con millones de personas tras dura decisión de Walmart y otros minoristas
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50