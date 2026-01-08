¡NO AGUANTARON MÁS! Esta es la gigantesca cifra de inmigrantes que abandonaron EE. UU. hasta este 2026

La ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca ya arroja cifras históricas. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), 2,6 millones de inmigrantes indocumentados han abandonado Estados Unidos hasta este 2026, en lo que el Gobierno describe como una restauración del orden migratorio.

Las cifras, presentadas como un logro por la administración republicana, combinan deportaciones forzadas y un fenómeno creciente de autodeportación, impulsado por el endurecimiento de las políticas migratorias, el aumento de operativos federales y una presión legal sin precedentes.

Deportaciones y autodeportación: el número que sacude a EE. UU.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, detalló que alrededor de 650,000 personas fueron arrestadas, detenidas y deportadas, mientras que cerca de dos millones de inmigrantes optaron por abandonar el país por cuenta propia ante el temor a ser detenidos.

La Administración Trump asegura que millones de inmigrantes dejaron EE. UU. hasta este 2026

El dato fue difundido en un video oficial del Gobierno y reforzado como prueba de que Estados Unidos atraviesa la mayor reducción de población inmigrante en más de 50 años, según la narrativa de la Casa Blanca, basada en controles fronterizos extremos y una aplicación estricta de la ley migratoria.

El costo oculto: impacto económico y advertencias

Sin embargo, la salida masiva de inmigrantes deja al descubierto una contradicción estructural. Mientras el Gobierno celebra los números, sectores clave de la economía comienzan a resentir una grave escasez de mano de obra, con efectos visibles en la agricultura, la construcción, los servicios y la hostelería.

Analistas advierten que la economía estadounidense ha dependido históricamente del trabajo inmigrante y que la reducción abrupta del flujo migratorio crea un vacío que ni el mercado laboral ni el propio Estado han logrado llenar. Las pérdidas económicas y la ralentización productiva ya generan preocupación incluso entre empresarios afines a la política de línea dura.

Un cambio demográfico con consecuencias a largo plazo

Más allá de las cifras, la ofensiva migratoria de Trump está redefiniendo el panorama demográfico y social del país. Comunidades enteras se han visto afectadas, mientras miles de familias optan por salir de EE. UU. ante un clima de incertidumbre y temor constante.

Aunque la estrategia puede rendir beneficios políticos a corto plazo, expertos coinciden en que el verdadero impacto se medirá en los próximos años, cuando Estados Unidos enfrente las consecuencias económicas y sociales de uno de los mayores éxodos migratorios de su historia reciente.