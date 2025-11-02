- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Elche
- Cusco vs Alianza UDH
- Cerro Porteño vs Guaraní
- Universitario
- Alianza Lima
- Universitario vs Atenea
- Banco de la Nación
ATENCIÓN padres jubilados: Este beneficio del Seguro Social puede dar dinero mensual a tus hijos
Pocos saben que el Seguro Social también otorga un pago mensual a los hijos de jubilados, una ayuda que mejora la economía familiar.
Muchos creen que el Seguro Social solo beneficia a jubilados mayores, pero existe un beneficio poco conocido que permite que los hijos de jubilados reciban dinero mensual. Esta ayuda puede marcar una gran diferencia para familias con hijos pequeños y jubilados que buscan un ingreso adicional.
PUEDES VER: PELIGRO en Walmart en EE. UU.: reportan agresivas amenazas de saqueos masivos tras fin de los beneficios del programa SNAP
Aunque solo el 1% de los beneficiarios son hijos de trabajadores jubilados, cada uno recibe en promedio US$919.20 mensuales. Este dinero puede destinarse a educación, ahorro familiar o cubrir gastos cotidianos, brindando un respaldo financiero importante para las familias.
Cómo funciona el beneficio por hijo dependiente
El beneficio por hijo dependiente permite que los hijos de un jubilado cobren hasta la mitad del monto de la jubilación completa del padre o madre. Por ejemplo, si un jubilado recibe US$1,700, su hijo podría percibir US$850 al mes, hasta cumplir los 18 o 19 años dependiendo de su situación escolar.
Seguro Social también otorga un pago mensual a los hijos de jubilados.
Para acceder a este beneficio, el padre o madre debe ser elegible para el Seguro Social y tener al menos 62 años. Los hijos deben ser menores de 17 años, menores de 19 y estudiar a tiempo completo, o tener una discapacidad iniciada antes de los 22 años.
Límites y recomendaciones para maximizar los pagos
El monto total familiar no puede superar entre el 150% y 180% del beneficio completo del jubilado, por lo que si hay varios hijos, los pagos se ajustan proporcionalmente. Sin embargo, el dinero que recibe el jubilado no se ve afectado.
Expertos recomiendan evaluar cada caso antes de solicitar este beneficio. Aunque reclamarlo antes de la edad plena de jubilación puede reducir el monto futuro, los pagos por hijos pueden aprovecharse para ahorro, educación o inversión, creando un colchón financiero que mejora la estabilidad familiar.
- 1
ALERTA con el fin de la licencia de conducir en EE. UU.: anuncian medidas más estrictas y eliminan DOCUMENTO para inmigrantes
- 2
PELIGRO en Walmart de Beatrice: reportan ARRESTO inmediato de hombre acusado de estrangular a mujer al interior de tienda
- 3
PELIGRO en Walmart en EE. UU.: reportan agresivas amenazas de saqueos masivos tras fin de los beneficios del programa SNAP
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50