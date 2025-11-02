ATENCIÓN padres jubilados: Este beneficio del Seguro Social puede dar dinero mensual a tus hijos

Muchos creen que el Seguro Social solo beneficia a jubilados mayores, pero existe un beneficio poco conocido que permite que los hijos de jubilados reciban dinero mensual. Esta ayuda puede marcar una gran diferencia para familias con hijos pequeños y jubilados que buscan un ingreso adicional.

Aunque solo el 1% de los beneficiarios son hijos de trabajadores jubilados, cada uno recibe en promedio US$919.20 mensuales. Este dinero puede destinarse a educación, ahorro familiar o cubrir gastos cotidianos, brindando un respaldo financiero importante para las familias.

Cómo funciona el beneficio por hijo dependiente

El beneficio por hijo dependiente permite que los hijos de un jubilado cobren hasta la mitad del monto de la jubilación completa del padre o madre. Por ejemplo, si un jubilado recibe US$1,700, su hijo podría percibir US$850 al mes, hasta cumplir los 18 o 19 años dependiendo de su situación escolar.

Seguro Social también otorga un pago mensual a los hijos de jubilados.

Para acceder a este beneficio, el padre o madre debe ser elegible para el Seguro Social y tener al menos 62 años. Los hijos deben ser menores de 17 años, menores de 19 y estudiar a tiempo completo, o tener una discapacidad iniciada antes de los 22 años.

Límites y recomendaciones para maximizar los pagos

El monto total familiar no puede superar entre el 150% y 180% del beneficio completo del jubilado, por lo que si hay varios hijos, los pagos se ajustan proporcionalmente. Sin embargo, el dinero que recibe el jubilado no se ve afectado.

Expertos recomiendan evaluar cada caso antes de solicitar este beneficio. Aunque reclamarlo antes de la edad plena de jubilación puede reducir el monto futuro, los pagos por hijos pueden aprovecharse para ahorro, educación o inversión, creando un colchón financiero que mejora la estabilidad familiar.