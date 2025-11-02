0
EN DIRECTO
Cusco FC vs Alianza UDH por el Clausura
LO ÚLTIMO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

MANTÉNGANSE EN ALERTA, inmigrantes en Illinois: ICE protagoniza peligrosa persecución en una escuela y casi atropellan a transeúntes

Agentes de ICE provocan peligrosa persecución en escuela de Illinois, casi atropellan a padres y alumnos mientras intentaban detener a sospechosos.

Gabriela Zevallos
Agentes de ICE provocan peligrosa persecución en escuela de Illinois
Agentes de ICE provocan peligrosa persecución en escuela de Illinois | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

Una peligrosa persecución de ICE en un colegio de Gurnee, Illinois, ha generado alarma entre padres, alumnos y docentes. Testigos aseguran que los agentes casi atropellan a varias personas mientras intentaban detener a dos sospechosos.

Los nuevos montos se aplicarán automáticamente desde enero en los pagos mensuales

PUEDES VER: ATENCIÓN JUBILADOS: Gobierno de EE.UU. revela el NUEVO MONTO que recibirás desde AHORA

El incidente ocurrió en el estacionamiento de Warren Township High School y ha desatado críticas por la excesiva fuerza empleada por las autoridades. Un docente que intentó proteger a sus estudiantes incluso fue rociado con spray de pimienta por los agentes.

Persecución en el estacionamiento escolar

Según los testigos, los vehículos de ICE circulaban a alta velocidad y de forma temeraria, poniendo en riesgo a padres y alumnos que se encontraban en el lugar. Una madre relató que su hija y ella estuvieron a punto de ser atropelladas en tres ocasiones distintas.

ICE

Agentes de ICE provocan peligrosa persecución en escuela de Illinois

Caitlin Christine, otra testigo, denunció en Instagram: "No está bien que carros vuelen por el estacionamiento de una escuela. Esto no solo puso en peligro a los docentes, sino también a los estudiantes". La situación provocó caos y miedo entre quienes se encontraban en el colegio.

Respuesta de ICE y controversia

Posteriormente, ICE emitió un comunicado defendiendo su actuación, alegando que estaban deteniendo a "dos criminales violentos ilegales" y que los sospechosos iniciaron la confrontación. Sin embargo, la comunidad escolar critica la excesiva fuerza y el riesgo innecesario generado.

El episodio también incluyó un enfrentamiento con un docente que intentó proteger a los alumnos, quien fue rociado con spray de pimienta por los agentes, generando indignación y cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad escolar frente a operaciones de inmigración.

Lo más visto

  1. ALERTA con los beneficios SNAP: a partir de HOY, este estado de EE. UU. entregará cupones a este primer grupo de personas

  2. PELIGRO en Walmart en EE. UU.: reportan agresivas amenazas de saqueos masivos tras fin de los beneficios del programa SNAP

  3. ALERTA con el fin de la licencia de conducir en EE. UU.: anuncian medidas más estrictas y eliminan DOCUMENTO para inmigrantes

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano