MANTÉNGANSE EN ALERTA, inmigrantes en Illinois: ICE protagoniza peligrosa persecución en una escuela y casi atropellan a transeúntes

Una peligrosa persecución de ICE en un colegio de Gurnee, Illinois, ha generado alarma entre padres, alumnos y docentes. Testigos aseguran que los agentes casi atropellan a varias personas mientras intentaban detener a dos sospechosos.

El incidente ocurrió en el estacionamiento de Warren Township High School y ha desatado críticas por la excesiva fuerza empleada por las autoridades. Un docente que intentó proteger a sus estudiantes incluso fue rociado con spray de pimienta por los agentes.

Persecución en el estacionamiento escolar

Según los testigos, los vehículos de ICE circulaban a alta velocidad y de forma temeraria, poniendo en riesgo a padres y alumnos que se encontraban en el lugar. Una madre relató que su hija y ella estuvieron a punto de ser atropelladas en tres ocasiones distintas.

Agentes de ICE provocan peligrosa persecución en escuela de Illinois

Caitlin Christine, otra testigo, denunció en Instagram: "No está bien que carros vuelen por el estacionamiento de una escuela. Esto no solo puso en peligro a los docentes, sino también a los estudiantes". La situación provocó caos y miedo entre quienes se encontraban en el colegio.

Respuesta de ICE y controversia

Posteriormente, ICE emitió un comunicado defendiendo su actuación, alegando que estaban deteniendo a "dos criminales violentos ilegales" y que los sospechosos iniciaron la confrontación. Sin embargo, la comunidad escolar critica la excesiva fuerza y el riesgo innecesario generado.

El episodio también incluyó un enfrentamiento con un docente que intentó proteger a los alumnos, quien fue rociado con spray de pimienta por los agentes, generando indignación y cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad escolar frente a operaciones de inmigración.