ALERTA en Walmart de EE. UU.: toneladas de comida a la basura desatan INDIGNACIÓN en redes sociales

Un TikTok viral ha provocado una ola de indignación en redes sociales tras mostrar a un Walmart de Estados Unidos arrojando carritos llenos de alimentos a la basura. En el video se observan productos como tocino, carnes, pizzas congeladas, pan y productos horneados, todos listos para ser desechados mientras las secciones de congelados y refrigerados permanecen cerradas con cinta amarilla de advertencia.

Los usuarios no tardaron en expresar su sorpresa y tristeza al ver tanta comida desperdiciada, especialmente en un país donde millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria. "Es trágico que Estados Unidos haga esto cuando tantas personas pasan hambre", escribió el usuario @redbirds29691, quien publicó las imágenes y aseguró haber contactado a la tienda sin obtener una solución.

Política de desperdicio y reacción del público

El autor del video explicó que no hubo un corte de electricidad, sino un problema con la temperatura de los refrigeradores, lo que llevó al supermercado a desechar los productos por precaución.

Según las políticas de Walmart, cualquier alimento que no cumpla con los estándares de temperatura segura debe ser eliminado, aunque aún se encuentre en condiciones de consumo.

Walmart tira toneladas de comida por fallo técnico y causa indignación en redes.

Sin embargo, esta decisión generó un fuerte debate entre los comentaristas. Muchos usuarios señalaron que otras cadenas, como Food Lion, Publix o Ingles, optan por donar los productos afectados a bancos de alimentos locales.

"Increíble e irrespetuoso, podrían haberlo solucionado rápidamente", escribió un usuario, mientras otro recordó que el desperdicio de comida "no tiene justificación en un país con tantos recursos".

El impacto ambiental y ético del desperdicio

El video ha reavivado el debate sobre el desperdicio alimentario en Estados Unidos, considerado el elemento individual más grande en los vertederos, representando el 22 % de los desechos sólidos del país y más de 119 mil millones de libras de comida al año.

Este problema no solo afecta al medio ambiente, sino que también refleja una crisis ética en la gestión de alimentos por parte de las grandes corporaciones.

Algunas empresas han mostrado alternativas más solidarias. Por ejemplo, Trader Joe’s regaló productos valorados en miles de dólares tras un fallo en sus frigoríficos, sin consecuencias legales.

De igual forma, Kroger en Arkansas donó más de 60.000 comidas después de un corte de electricidad. En contraste, Walmart no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente, dejando abierta la discusión sobre la posibilidad de revisar sus políticas para evitar que toneladas de comida acaben en la basura.