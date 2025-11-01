ALERTA en Walmart de Pensilvania: acusan a sheriff de acosar a una adolescente durante un evento en Somerset

El sheriff del condado de Somerset, Dustin Weir, enfrenta un cargo penal de corrupción de menores luego de ser acusado de acoso hacia una adolescente durante un evento de caridad en un Walmart del área de Pittsburgh. El hecho ocurrió en diciembre de 2024 durante la actividad comunitaria "Compra con un Policía", organizada para acercar a los agentes con los residentes.

Según el fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, el sheriff, de 46 años, habría hecho comentarios explícitos y de carácter sexual a una joven de 15 años que participaba como voluntaria en el evento. El caso ha generado indignación y ha puesto bajo escrutinio la conducta de altos mandos policiales en el estado.

Investigación revela detalles del presunto acoso

De acuerdo con los investigadores, la adolescente ayudaba en un fotomatón del evento cuando el sheriff Weir se le acercó y le pidió que lo acompañara. Ella relató que se sintió presionada y accedió a seguirlo. Posteriormente, Weir la condujo al pasillo donde se vendían condones e intentó tomarle una fotografía junto a los productos.

El sheriff del condado de Somerset fue acusado de acosar a una menor durante un evento comunitario en un Walmart de Pensilvania.

Los informes también señalan que el sheriff le hizo preguntas inapropiadas sobre su vida sexual y le comentó "lo que haría si fuera su novio". La fiscalía catalogó estos hechos como conducta lasciva e inaceptable, especialmente por provenir de un funcionario público encargado de proteger a menores y familias de la comunidad.

El fiscal condena la conducta; el sheriff niega los cargos

El fiscal general Dave Sunday aseguró en un comunicado que este caso representa una "violación grave de la confianza pública" y "Los hechos de este caso reflejan una conducta que mancha la imagen de los agentes que trabajan con integridad para proteger a los ciudadanos", expresó.

Por su parte, el abogado Matthew Zatko, representante legal de Dustin Weir, sostuvo que las acusaciones son infundadas y que el sheriff niega categóricamente los hechos. La citación judicial fue enviada por correo y la audiencia preliminar se llevará a cabo en las próximas semanas, como indica la CBS News. El caso ha reabierto el debate sobre la conducta ética en las fuerzas del orden y el impacto que estas acusaciones tienen en la confianza pública.